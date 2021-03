KRO-NCRV viert 20 jaar homohuwelijk met speciale uitzending 'Let Love Rule'

Op 1 april is het exact 20 jaar geleden dat Nederland het huwelijk openstelde voor stellen van hetzelfde geslacht. Na jaren strijd kregen zij eindelijk het recht om te trouwen. Nederland was hiermee het allereerste land ter wereld.

Sinds die memorabele dag in 2001 zijn er duizenden huwelijken in ons land gesloten en hebben 27 landen sindsdien ons voorbeeld gevolgd. Met de speciale uitzending 'Let Love Rule' op woensdag 31 maart (NPO 3, 21.10 uur) besteedt KRO-NCRV aandacht aan dit heugelijke feit. Hiermee viert én omarmt KRO-NCRV de liefde, die van iedereen is. Naast aandacht voor dit jubileum op 1 april, besteedt KRO-NCRV deze zomer, net als afgelopen jaar, ook weer ruim aandacht aan de Pride Week met programma’s met en over de LHTBIQ+-gemeenschap en de acceptatie ervan.

'Let Love Rule' viert de liefde, maar laat ook zien waar LHBTIQ+'ers mee worstelen. Stellen, gezinnen en familieleden vertellen op de regenboogbank over hun ervaringen in binnen- en buitenland met LHBTIQ+-acceptatie en discriminatie en praten over hun hoop voor de toekomst. Zo komen onder andere langs:

- Songfestivalafgevaardigde voor Nederland, Jeangu Macrooy, schuift aan op onze regenboogbank met zijn tweelingbroer, Xillan Macrooy. De broers hebben veel gemeen: ze lijken uiterlijk op elkaar, zijn beiden muzikant en delen dezelfde seksuele gerichtheid.

- Anne-Marie Thus en Hélène Faasen en Dolf Pasker en Gert Kasteel werden 20 jaar geleden als eerste lesbische- en homokoppels voor het oog van de internationale pers in de echt verbonden.

- Youtubers Furtjuh (Rutger Vink) en Thomas van Grinsven zijn collega’s en geliefden. Zij werden op straat uitgescholden en bedreigd vanwege hun homoseksualiteit.

- Acteur Rick Paul van Mulligen en acteur/scenograaf René van Bakel zijn getrouwd en hebben een zoon en een dochter met cabaretière/actrice Nina de la Croix. Met elkaar vormen zij een 'regenbooggezin'.

- Mercedes Coco is programmeur bij een club en columnist, en haar vriendin Selma Hamouda, campagnestrateeg. Mercedes’ ouders accepteren haar relatie met Selma. Maar de ouders van Selma accepteren haar seksualiteit niet en Selma heeft daarom ook helaas geen contact meer met ze.

- Als kers op de taart volgt Let Love Rule de huwelijksvoorbereidingen van bruidegommen-to-be Roy de Geest en Febion Suydon uit Weert en zijn we getuige van hun bijzondere huwelijksdag.

'Let Love Rule', woensdag 31 maart om 21.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.