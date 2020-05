KRO-NCRV presenteert nieuw kinderprogramma 'Beestenbrigade'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Vanaf maandag 11 mei is het nieuwe kinderprogramma 'Beestenbrigade' te zien op NPO Zappelin. In dit vrolijke, inspirerende en educatieve tv-programma voor kleuters staat dierenwelzijn en het zorgen voor dieren en natuur centraal.

In de eerste aflevering gaat Tim Hogenbosch, beter bekend als boswachter Tim, met twee kinderen een schaapskooi in om lammetjes te helpen. Samen met zijn 'Beestenbrigade' maakt hij een kraamhok voor lammetjes en mogen ze hen de fles geven.

Elke aflevering trekt Tim het land in en krijgt hij hulp van kleuters om zijn missie te volbrengen. Of het nu gaat om egels die weer teruggezet kunnen worden in de natuur of lammetjes die met de fles gevoerd moeten worden omdat hun moeder ze heeft verstoten, Tim en zijn Beestenbrigade draaien er hun hand niet voor om. Ook krijgt elke aflevering een kind de kans om zijn of haar bijzondere huisdier te laten zien. Zo zien we in aflevering 1 Zoey die je kennis laat maken met wandelende takken.

De eerste vijf afleveringen zijn van maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei dagelijks te zien om 7.40 uur op NPO Zappelin. In het najaar gaat 'Beestenbrigade' verder met de overige afleveringen, die vanwege het coronavirus uitgesteld zijn.

'Beestenbrigade', vanaf maandag 11 mei om 7.40 uur bij KRO-NCRV op NPO Zappelin.