KRO-NCRV, Omroep Brabant en L1 slaan handen ineen in aanloop naar unieke carnavalsweek

KRO-NCRV maakt samen met de regionale omroepen L1 en Omroep Brabant de bijzondere 5-delige serie 'Carnavalshart'. De serie, met als motto: wat kan er wél, wordt van maandag 8 t/m vrijdag 12 februari uitgezonden in het nieuwe regioblok om 18.20 uur op NPO 2.

Carnaval: het feest van zotten en dwazen, van hossen en zingen tot je schor bent. Het volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Deze winter is alles anders dan anders. Geen polonaise, geen blaaskapel, geen optocht. Maar het carnavalshart blijft kloppen. Van Roermond tot Roosendaal, van Maastricht tot Breda, van Tegelen tot Schijndel, de serie 'Carnavalshart' reist kriskras door de zuidelijke provincies om de ziel van carnaval te belichten. 'Carnavalshart' gaat over saamhorigheid, carnavalsliefdes en schouders eronder, juist in deze moeilijke tijden.

In 'Carnavalshart' komt onder meer een reportage uit het Limburgse Tegelen. De praalwagens van Tegelen blijven dit jaar binnen, maar de wagenbouwers bedachten een coronaproof alternatief: ze sleutelen nu aan miniatuurwagens. Cor Jansen voorzitter van de plaatselijke carnavalsvereniging verwoordt het gevoel treffend: 'Carnaval, of Vastelaovend zoals wij dat noemen, streep je niet van de kalender. Net zoals je Pasen en Kerst niet van de kalender streept.' Ook zien we de familie Loeffen uit Schaijk, zij hebben een groot carnavalshart. De vijf gezinsleden spelen allemaal in de fanfare en een dweilorkest. Vanaf de elfde van de elfde begint de adrenaline te stromen en staat het leven in teken van carnaval. 'Het is het verbroederingsfeest. We maken het met z’n allen, we vieren met z’n allen. We leven er erg naar toe en gaan het dit jaar erg missen. Carnaval hoort bij het leven', zegt vader Peter Loeffen, tevens lid van de grote Hofkapel.

De drie omroepen kijken uit naar de samenwerking. Directievoorzitter KRO-NCRV Peter Kuipers: 'Carnaval is een prachtige katholieke traditie. Wij werken graag samen met de regionale collega’s om de vele leden die wij in het zuiden hebben een heel klein beetje carnaval te laten beleven.'

Hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep Brabant: 'Het feest van de verbinding gaat niet door. Maar als regionale omroepen zoeken we de verbinding wel. Des te mooier dat we nu samen met KRO-NCRV en onze Limburgse collega's er toch kunnen zijn.'

Hoofdredacteur Leo Hauben (L1): 'In coronatijd proberen wij juist te laten zien wat wel nog kan. In deze serie komen mooie voorbeelden aan bod. Carnaval zit in hart en hoofd van de mensen en dat krijg je er zelfs met corona niet uit.'

'Carnavalshart', van maandag 8 t/m vrijdag 12 februari om 18.20 uur op NPO 2.