KRO-NCRV grijpt in: Talitha Muusse presenteert zondag geen 'Op1' meer

Talitha Muusse gaat een nieuwe rol vervullen binnen KRO-NCRV. De afgelopen maanden was ze samen met Sven Kockelmann te zien in de zondagavonduitzending van 'Op1'. Talitha en KRO-NCRV zijn in gesprek over programma's waarin ze het belang van de jonge generatie voor een duurzame toekomst van Nederland kan belichten.