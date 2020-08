KLM opent deuren in coronatijd in 'KL2020: Terug In De Lucht'

De coronacrisis heeft een enorme impact op mensen en bedrijven. Van groot tot klein en in alle lagen van de samenleving. Ook KLM ontkwam niet aan de gevolgen en zag hoe de hele vloot in een keer aan de grond stond.

Kort na het vieren van het 100-jarig bestaan leek de toekomst ineens minder rooskleurig. Op 31 juli jl. kondigt het bedrijf ook nog aan veel banen te moeten schrappen. En juist nu besluit KLM zijn deuren te openen en de Nederlandse kijker te laten delen in het effect van de recente ontwikkelingen op zowel de leiding als de werkvloer. Vanaf 31 augustus laat RTL 4 via persoonlijke verhalen van tien KLM-ers zien hoe KLM de coronacrisis het hoofd biedt en de weg naar herstel vindt. Van de sleepdienst tot de directie, van de cabine tot de operatie, de betrokkenheid en bevlogenheid van de KLM-ers is ondanks alles onverminderd. Tegelijkertijd zijn hun ervaringen herkenbaar voor velen.

Persoonlijke verhalen centraal

In deze docuserie, getiteld 'KL2020: Terug In De Lucht’, krijgt de kijker bij RTL 4 een realistische kijk achter de schermen van een bedrijf dat zijn weg vindt in een kwetsbare tijd. We lopen onder andere mee met CEO Pieter Elbers, die 'zijn' KLM moet navigeren naar rustiger vaarwater. Dat brengt moeilijke afwegingen, beslissingen en mededelingen met zich mee. Is vliegen nog wel veilig voor de werknemers én passagiers, met al die coronamaatregelen? Kan er nog geïnvesteerd worden in innovaties en duurzaamheid? Hoe is het eigenlijk om bij een bedrijf te werken dat een beetje van alle Nederlanders is en op dit moment zo onder een vergrootglas ligt? En hoe gaat het personeel, hijzelf en de buitenwereld om met de boodschap die op 31 juli jl. is gedeeld?

Naast Pieter Elbers vertellen negen KLM'ers hun verhaal. Zij spreken openhartig en zonder een blad voor de mond te nemen hoe ze omgaan met deze onzekere situatie, wat hun eigen uitdagingen zijn en welke invloed de crisis heeft op hun professionele en privéleven. Ze vertellen hun persoonlijke verhalen en ervaringen, die herkenbaar kunnen zijn voor veel Nederlanders.

Dit zijn de KLM’ers:

- Daan, senior purser

- Marcel, sleepdienstchauffeur

- Jolet, co-piloot in opleiding

- Kim, landside coördinator

- Erwin, duty manager operations control center

- Manon, bagagemedewerker

- Nicole, stewardess

- Frank, piloot

- Herbert, crew service hub medewerker

'KL2020: Terug In De Lucht' is geproduceerd door &samhoud en vanaf 31 augustus om 21.30 uur te zien bij RTL 4.