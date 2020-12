Klaus Mäkelä dirigeert 'Kerstmatinee 2020' van het Concertgebouworkest

De 'Kerstmatinee 2020' van het Koninklijk Concertgebouworkest gaat door met een aangepast programma onder leiding van Klaus Mäkelä.

Dirigent Fabio Luisi heeft helaas afgezegd omdat hij positief getest is op covid-19 en tien dagen in quarantaine moet. Tenor Piero Pretti heeft eveneens moeten afzeggen wegens ziekte (niet corona-gerelateerd).

Het Concertgebouworkest is zeer verheugd dat de Finse dirigent Klaus Mäkelä bereid is gevonden op zeer korte termijn de Kerstmatinee op 25 december te dirigeren. Hij leidt het orkest in twee absolute hoogtepunten van de muziekgeschiedenis, Beethovens Zesde symfonie, 'Pastorale', en La mer van Debussy. Klaus Mäkelä maakte in september 2020 een zeer overtuigend debuut bij het orkest.

'De Kerstmatinee' wordt door AVROTRS uitgezonden en is op 25 december om 14.00 uur via NPO Radio 4 te beluisteren en om 15.00 uur op NPO 2 te zien.