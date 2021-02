Kijkcijfers: ruim 1,8 miljoen fans per aflevering voor 'Marble Mania'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

De nieuwe primetime familieshow 'Marble Mania' wordt op donderdagavond om 20.30 uur met bijna 1,4 miljoen kijkers per aflevering heel goed bekeken. Maar ook op andere dagen en tijden trekken de knikkerraces van SBS6 veel publiek, blijkt uit de cijfers van uitgesteld kijken.

De eerste twee afleveringen van 'Marble Mania' werden op weekbasis door bijna een half miljoen mensen uitgesteld via het TV scherm bekeken. Dit brengt de teller tot en met heden in totaal op ruim 1,8 miljoen kijkers per aflevering. De vele fans van het programma kunnen zich verheugen op nog veel meer spectaculaire knikkerraces de komende weken.

Donderdag 4 februari om 20.30 uur is de derde aflevering van 'Marble Mania' te zien waarin de mannen van Stuk TV een razend spannende knikkerstrijd met elkaar aan gaan.

'Marble Mania' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Marble Mania', elke donderdag om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.