Kefah Allush in de voetsporen van Jezus' apostelen

Hoe kon een kleine Joodse sekte uitgroeien tot de grootste godsdienst op aarde? Presentator Kefah Allush zoekt het uit in de nieuwe EO-serie 'Jezus van Nazareth Verovert de Wereld'.

In deze vierdelige historische reisserie kruipt hij in de huid van de apostelen, Jezus' volgelingen van het eerste uur. Hoe kan de boodschap van één man de hele wereld veroveren?

Het einde van Jezus' leven betekende geen stille dood voor zijn ideeën. Zijn volgelingen trokken na de dood van Jezus van Nazareth, met gevaar voor eigen leven, de wereld in en verkondigden zijn revolutionaire boodschap. Wie waren zij en wat dreef hen? Kefah Allush treedt in de voetsporen van twee van hen, Petrus en Taddeüs.

Avontuurlijke reis door de tijd

'Het is voor mij, als hartstochtelijk liefhebber van geschiedenis, een geweldig avontuur om deze reis door de tijd te maken. Op zoek naar de sporen van intrigerende figuren die een ingrijpende invloed hebben gehad op onze cultuur', vertelt Kefah enthousiast. Deze passie en hartstocht brengt Kefah als geen ander over op de kijker. Hij gaat op zijn eigen persoonlijke en ongedwongen manier op zoek naar verhalen en antwoorden. Kefah weegt hierbij voortdurend feit en fictie af: wat is waar en wat had waar kunnen zijn? In zijn zoektocht lopen (kritische) wetenschappers zoals Jürgen Zangenberg en Fik Meijer met hem mee.

Wat maakt het christendom zo succesvol?

Tijdens zijn zoektocht komt al snel de bekendste en meest opvallende apostel in beeld, Petrus. Een visser die opklimt tot het meest vooraanstaande lid van de Jezus-beweging. Wie was hij en waarom besloot hij Jezus te volgen? De zoektocht van Kefah eindigt in Armenië. De eerste christelijke natie ter wereld. Hoe kreeg apostel Taddeüs dit voor elkaar? Kefah reist langs afgelegen kloosters en grotkerken, op zoek naar Taddeüs’ nalatenschap.

Aan het eind van de reis maakt Kefah de balans op: wat maakte het christendom zo succesvol?

De vierdelige serie 'Jezus van Nazareth Verovert de Wereld' is een vervolg op de succesvolle serie 'Jezus van Nazareth'. De nieuwe serie is te zien vanaf dinsdag 9 juni om 20.45 uur, bij de EO op NPO 2.