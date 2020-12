Jubileumconcert George Baker op 5 december bij MAX

Op zaterdag 5 december om 17.05 uur op NPO 1 zendt MAX een registratie van het Jubileumconcert van George Baker uit. In 2019 vierde de Nederlandse artiest met internationaal succes zijn 75ste verjaardag, 50-jarig jubileum als artiest én het feit dat hij wereldwijd 25 miljoen platen verkocht met een spetterend en intiem optreden in het Scheveningse Kurhaus. MAX maakte opnames.

In de uitzending zijn uiteraard George Bakers grootste hits te horen. Little Green Bag en Una Paloma Blanca mogen dan zeker niet ontbreken. Ook zijn er gastoptredens van onder anderen Wolter Kroes. George Baker wordt op het podium vergezeld door George Thé, voormalig sologitarist van de George Baker Selection, en de Marcel Fisser Band.

Over George Baker

De carrière van George Baker raakte in 1969 in een stroomversnelling toen zijn band muziek uitbracht op het platenlabel Negram. In Nederland is zijn muziek populair, maar ook buiten onze landsgrenzen heeft George veel succes. Zo scoorde Tom Jones een nummer 1-hit met een cover van Little Green Bag en gebruikte de Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino zijn muziek op de soundtrack van de wereldberoemde film Resevoir Dogs. Zowel Una Paloma Blanca als Little Green Bag zijn wereldwijde evergreens.

'MAX: Jubileumconcert George Baker', zaterdag 5 december om 17.05 uur op NPO 1.