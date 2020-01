Joram Kaat presenteert 'Na Het Nieuws'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Joram Kaat presenteert in januari de dagelijkse talkshow 'Na Het Nieuws' op NPO 1 Extra. Iedere werkdag behandelt hij met een nieuwe, jonge generatie talkshowgasten het nieuws en de actualiteit van de dag.

'Ik kijk er enorm naar uit. Live dingen doen, vind ik het allerleukste wat er is. En nu mag ik een maand lang elke avond aan tafel zitten en het best mogelijke programma maken. Daar heb ik heel veel zin in', vertelt Joram enthousiast. 'Een jonge presentator, zoals ik, in combinatie met jonge gasten zorgt automatisch voor een andere blik op de onderwerpen die we behandelen. Deze insteek van 'Na Het Nieuws' vind ik ontzettend leuk. Ik heb er zin in!'

Joram Kaat

Joram maakt sinds 2011 radio voor de EO. Bij Xnoizz Positive Radio maakt hij programma’s als 'De Soos met Joram', 'The Hangout' en 'Refresh'. In 2014 begint Joram op 3FM en neemt hij het programma 'Jouw Weekend Finale!' over van Klaas van Kruistum.

Op dit moment presenteert Joram het radioprogramma 'Kaat tot Laat', waarmee hij elke zondagavond tussen 22.00 uur en 00.00 uur te horen is op 3FM. Ook is Joram sinds 2013 het gezicht van BEAM, het jongerenplatform van de EO. Hij presenteert video’s en evenementen, waaronder de EO-Jongerendag.

Over 'Na Het Nieuws'

Het actualiteitenprogramma 'Na het Nieuws' is een coproductie van EO en BNNVARA. De talkshow is, tot eind januari, elke werkdag te zien om 20:30 uur op themakanaal NPO 1 Extra. De volgende dag wordt 'Na Het Nieuws' herhaald na het NOS Journaal van 13.00 uur op NPO 1.