Jan Smit stopt als coach bij 'The Voice of Holland'

Jan Smit: 'Ik heb besloten om volgend seizoen toch geen plaats meer te nemen in de befaamde rode stoel van 'The Voice of Holland'. Dat heeft hij zondag bekend gemaakt.

'Toen ik vorig jaar door RTL gevraagd werd als coach, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de kans die mij op dat moment werd geboden. Een avontuur dat ik niet snel zal vergeten! Met het oog op het komende jaar, mijn 25 jarig jubileumjaar, wil ik mijn agenda anders inplannen. Meer tijd voor eigen muziek en vooral, voor mijzelf. Ali, Anouk, Waylon, Chantal en Martijn, bedankt! Ik ga de komende vrijdagavonden weer genieten in mijn vertrouwde oranje stoel bij FC Volendam', aldus Jan Smit.

Peter van der Vorst, Content Directeur RTL: 'We vinden het heel jammer dat Jan 'The Voice of Holland' gaat verlaten. Met zijn muzikale achtergrond was hij een zeer waardevolle toevoeging aan het team van coaches dat er al zat. Uiteraard respecteren wij zijn keuze en feliciteren wij hem alvast met zijn 25 jarig jubileum. Wat ons betreft blijft Jan in de toekomst meer dan welkom om weer plaats te nemen in een van de rode draaistoelen.'

Wie Jan zal opvolgen als coach in 'The Voice of Holland' wordt later bekend gemaakt.