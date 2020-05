Inmiddels ruim 1 miljoen opgehaald voor Curaçao, Aruba en St Maarten

Jandino's initiatief Samen één Koninkrijk om geld in te zamelen voor de inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, heeft in inmiddels ruim €1.000.000 opgebracht, en blijft nog verder oplopen. Doneren kan nog t/m 25 mei, daarna sluit de actie.

Met de ingezamelde donaties zullen voedselpakketten worden samengesteld en verdeeld over de bevolking, die momenteel zwaar getroffen wordt door de gevolgen van de coronacrisis.

Tijdens de liveshow op zaterdagavond werd een eindbedrag van €672.000 onthuld, nog geen twee dagen later is dat bedrag al de miljoen gepasseerd.

'Wat een ongelofelijke prestatie. Wij hebben laten zien dat we in staat zijn om in een korte tijd gezamenlijk bergen te verzetten. Trots op iedereen die een bijdrage heeft geleverd, klusjes heeft gedaan, eten heeft ingepakt, opgetreden, geld heeft gestort, of zelfs luisterend oor is geweest. Allemaal dank, want zonder jullie allemaal, jong of oud, was dit niet gelukt', reageert Jandino Asporaat.

Het initiatief #sameneenkoninkrijk startte via een online benefiet via Jandino's Instagram kanaal op 25 april. Afgelopen zaterdag zond NTR de live benefietshow Samen één Koninkrijk uit op NPO 1. Daarin ontving Jandino gasten als Dirk Kuyt, Giovanca, staatssecretaris Knops en Jeroen Pauw. Er waren optredens van oa Edsilia Rombley, Shirma Rouse, Tania Kross, Candy Dulfer, Berget Lewis en Trijntje Oosterhuis. Olympisch atleet Churandy Martina nam in de Doneer Drive Thru fysiek donaties in ontvangst.

Wil jij ook een steentje bijdragen? Doneren kan nog tot 25 mei! Met een gift van €30 help je een gezin van 4 zo’n twee weken aan eten. Ga naar sameneenkoninkrijk.nl.

Jandino’s initiatief #sameneenkoninkrijk kwam tot stand kwam met hulp van Cordaid en SHC (Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao). De benefietshow werd geproduceerd door de NTR.