Iedereen wil K3 zijn! Al meer dan 3500 aanmeldingen na amper 24 uur

En dag nadat Klaasje op een druk bijgewoonde persconferentie liet weten dat ze K3 zal verlaten, loopt het storm om haar plaats in te nemen. Dat laat Studio 100 weten.

Naast het nieuws dat ze de populaire groep zal verlaten deed Studio 100 meteen ook een oproep naar een opvolgster of opvolger.Ook jongens kunnen zich inschrijven om deze felbegeerde plaats te bemachtigen.

Momenteel staat de teller op 3.778 inschrijvingen, waarvan één derde jongens.

De inschrijvingen lopen nog steeds. Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar. Iedereen die drie shows per dag aankan, is welkom. Want we hebben nog bijzonder veel plannen met K3. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Alle kandidaten kunnen zich nu aanmelden via studio100.com.



