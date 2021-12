'Humberto' vrijdag eenmalig live vanuit de Johan Cruijff ArenA

Aankomende zaterdag, 14 augustus, bestaat de Johan Cruijff ArenA 25 jaar. Ter ere van dit jubileum zendt de talkshow 'Humberto' vrijdagavond live uit vanuit het stadion.

Humberto Tan verwelkomt zijn gasten net naast het veld en de uitzending zal grotendeels in het teken staan van de ArenA. Directeur van de ArenA, Henk Markerink, is te gast. Ook Trijntje Oosterhuis, die bij de opening van het stadion het lied 'De Zee' zong, schuift aan. En René Froger, die al vaak in de ArenA heeft opgetreden, neemt plaats. Daarnaast is William Rutten te gast die foto’s en verhalen meeneemt van de voor hem meest legendarische concerten in de ArenA.

Want naast dat de ArenA het huis is van AFC Ajax en het Nederlands Elftal is het stadion al jaren het podium voor de grootste artiesten en dance events. Nationale en internationale artiesten zoals Madonna, Robbie Williams, André Rieu, Beyoncé, Michael Jackson, The Rolling Stones, Coldplay en André Hazes hebben er gestaan. De afgelopen jaren heeft de ArenA ruim 40 miljoen bezoekers verwelkomd en de uitzonderlijke evenementen, zoals de uitvaart van André Hazes en het feest voorafgaand aan het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, die er plaatsvonden zijn deel geworden van de Nederlandse geschiedenis.

'Humberto' wordt geproduceerd door Pilot Studio en is dagelijks rond de klok van 22.00 uur live te zien bij RTL 4.