Humberto Tan op zoek naar mooiste ondernemersverhalen in 'Humberto Onderneemt' bij RTL Z

In het nieuwe RTL Z-programma 'Humberto Onderneemt' gaat Humberto Tan op bezoek bij de meest bekende en bijzondere ondernemers van Nederland.

Humberto haalt de mooiste verhalen op en belicht niet alleen de unieke producten, merken en bedrijven waar zijn gasten bekend mee zijn geworden, ook staat hij stil bij de bijzondere persoonlijkheden die voor het succes achter deze producten hebben gezorgd. Thema’s als ondernemerschap, succes en veerkracht komen aan de hand van praktische voorbeelden en unieke verhalen naar voren om zo de kijkers verder te helpen met hun business. Juist nu is dit belangrijk.

Humberto spreekt voor dit eerste seizoen onder andere de volgende ondernemers: André Rieu (aflevering 1 op 18 augustus), Juul Manders (BALR), Atilay Uslu (Corendon), Pieter Zwart (CoolBlue), Joris Beckers (Picnic), Manon van Essen (Magioni), Ineke Kooistra (Young Capital) en Won Yip (YipGroup). Tan’s affiniteit met de zakelijke markt en ondernemerschap is groot. In het verleden werkte Tan voor de business radiozender BNR en presenteerde hij jaren de Entrepreneur of the Year-award.

Humberto Tan over 'Humberto Onderneemt': 'Het Nederlandse MKB is in mijn ogen de motor van onze economie. Al jaren kom ik binnen mijn werk als televisiepresentator, radiomaker en fotograaf de meest interessante ondernemers tegen met elk hun eigen unieke verhaal. Zeker in deze bijzondere tijden leek het me waardevol om een programma te maken waarin ik me speciaal op deze verhalen richt. Door met de meest bekende en bijzondere ondernemers uit Nederland in gesprek te gaan over hun bedrijf en product, wil ik de kijkers thuis inspireren en nieuwe energie geven in hun eigen ondernemerschap.'

'Humberto Onderneemt', vanaf dinsdag 18 augustus iedere week om 20.30 uur op RTL Z. Daarnaast is deze serie vanaf zondag 27 september iedere week om 10.00 uur te zien op RTL 7.