'How Do They Do It?' Met Tim Senders uitgesteld

Foto: © Discovery Benelux 2020

Tim Senders maakt op 8 november helaas nog niet zijn debuut bij Discovery. De serie How Do They Do It? is uitgesteld wegens Covid-19 en het niet volledig kunnen opnemen van bepaalde items. De serie is voorlopig uit het uitzendschema gehaald.

De serie 'How Do They Do It?' onderzoekt de wijze waarop onze alledaagse en minder alledaagse producten tot stand komen. Tim neemt het presentatiestokje over van Thijs Meeuwsen en Joep ten Hove (beter bekend als de Bucket Boys), die het programma presenteerden in 2017, Teun Luijkx die het presenteerde in 2016, en Joep van Deudekom die in 2012 startte met het presenteren van de Nederlandse items.

Wanneer het programma wel op antenne komt, is voorlopig niet bekend.