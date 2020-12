Hoe is het nu met de deelnemers van 'Wie Kent Mij Nog?'

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid in oktober deelde de EO de levensverhalen van vijf eenzame mensen. In 'Wie Kent Mij Nog?' vertelden zij hoe hun eenzaamheid is ontstaan en hoe het is om eenzaam te zijn.

Het zijn ontroerende verhalen van vijf compleet verschillende mensen die laten zien dat eenzaamheid veel verder gaat dan het ontbreken van sociaal contact. In deze laatste maand van het jaar gaat de EO opnieuw naar ze toe om te zien hoe het nu met ze gaat. Zijn ze inmiddels minder eenzaam? Zit er met kerst iemand bij ze aan tafel?

Voorgaande jaren kwamen de deelnemers in december samen voor een kerstdiner, dit jaar gaat dat vanwege de lockdown niet lukken. De EO zoekt de vijf geportretteerden daarom opnieuw op in hun eigen huis. EO-eindredacteur Arie Rijneveld: 'Ook dit jaar kregen de deelnemers veel reacties van onze kijkers. Met een aantal deelnemers gaat het een stuk beter sinds de uitzending. Anderen zijn nog steeds erg eenzaam. We hopen dat de kerstspecial mensen inspireert om – juist ook in deze tijd van het jaar – hun ogen geopend te houden voor mensen die eenzaam zijn en voor hen klaar willen staan.'

Hoe is het nu met?

In oktober vertelde Roelie haar verhaal. Zij zat toen als klokkenluider ondergedoken in Friesland. Sinds de uitzending gaat het een stuk beter met haar en woont ze weer in Brussel. Ook Catharina, die zich ondanks haar huwelijk erg eenzaam voelde, heeft goed nieuws. Ze zegt dat haar man zijn leven heeft gebeterd. Bryan heeft sinds de uitzending vrienden gemaakt en viert kerst daardoor dit jaar niet alleen. Met Sander daarentegen gaat het minder goed. Hij is nog steeds erg eenzaam en vertelde in oktober al dat hij over euthanasie aan het nadenken was. Ook bij Jan is er niet veel veranderd, alhoewel er wel een klein lichtpuntje aan de horizon te zien is voor hem. Hoe zal het nu met ze gaan?

'Wie Kent Mij Nog? Kerstspecial', 24 december om 23.00 uur bij de EO op NPO 2.