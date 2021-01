H.K.H. Prinses Laurentien op bezoek bij 'Zin in Zappelin'

Hoog bezoek bij het AVROTROS-programma 'Zin in Zappelin': H.K.H. Prinses Laurentien komt langs om voor te lezen! Met de komst van de prinses, wordt in het kleurrijke kinderprogramma de aftrap gegeven voor De Nationale Voorleesdagen.

Het kleurrijke kinderprogramma 'Zin in Zappelin' is heel populair onder de doelgroep 3 tot en met 6 jarigen en hun meekijkende ouders/verzorgers. Elke werkdag stemmen zij af op NPO Zappelin op NPO 3 waar zij presentatrice Fenna zien dansen, zingen, knutselen, voorlezen en spelletjes zien doen. Tal van gasten komen langs op grote hoogte. Maar niet eerder was er zo hoog bezoek.

Belang van voorlezen

H.K.H. Prinses Laurentien gaat in het programma, middels een videocall, 16 kinderen voorlezen die thuis op de bank zitten. Het belang en plezier van voorlezen wordt hiermee onder de aandacht gebracht. In het programma 'Zin in Zappelin' worden jonge kinderen geregeld voorgelezen. Hiermee wordt getracht de woordenschat van de jonge kijker te vergroten en hun fantasie te stimuleren. Het programma draagt De Nationale Voorleesdagen dan ook een warm hart toe, zodat ook in huiselijke kring het voorlezen omarmt wordt.

Spelend leren

Naast voorlezen bestaat 'Zin in Zappelin' uit tal van onderdelen die aansluiten bij de belevingswereld van peuters en kleuters. Hoe bouwt een bouwvakker een muurtje? Wat eet een lammetje? Welke letters zitten er in het alfabet? Wat doet een hulphond? Tevens worden kinderen gestimuleerd zelf creatief aan de slag te gaan door de knutselideeën en spelsuggesties. Zo staat 'Zin in Zappelin' bol van spelend leren.

De aflevering 'Voorlezen' van 'Zin in Zappelin' waarin H.K.H. Prinses Laurentien haar opwachting maakt, is woensdag 20 januari 2021 om 07.05 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zappelin op NPO 3. De herhaling is om 12.00 uur.