'Het Uur van de Wolf' viert feest!

'Het Uur van de Wolf', het moment waarop de nacht in de ochtendschemer overgaat, het tijdstip waarop de meeste baby's worden geboren, de grens tussen waan en werkelijkheid vervaagt. Een moment, waarop van alles mogelijk is.

'Het Uur van de Wolf' bestaat in september 25 jaar! Al sinds 1995 brengt het programma de mooiste documentaires over iedere denkbare kunstzinnige discipline. Dat vieren we komende maand met een documentaire over cabaretier Jochem Myjer, een jubileumprogramma, vernieuwde programmavormgeving, een special website en een selectie van opmerkelijke buitenlandse kunstdocumentaires.

De Gouden Wolf

Op zaterdagavond 26 september zendt 'Het Uur van de Wolf' De Gouden Wolf uit; een tv-programma van Marcel Goedhart waarin hij met filmmaakster en presentator Marijn Frank de vijftien beste documentaires uit 25 jaar 'Uur van de Wolf' (geselecteerd na een verkiezing onder makers) nader onderzoekt. Dat gebeurt aan de hand van sleutelscènes en interviews met hoofdpersonen en makers. Hoe kijken zij terug op de documentaire, wat heeft het teweeggebracht? En wie krijgt uiteindelijk De Gouden Wolf? De top 15 documentaires worden in september opnieuw uitgezonden op NPO 2 extra. Ook zijn deze films de gehele jubileummaand online te bekijken via hetuurvandewolf.nl en NPOStart.

'Nacht van de Wolf'

Aansluitend aan de documentaire De Gouden Wolf wordt in de nacht van 26 op 27 september 'De Nacht van de Wolf' geprogrammeerd. Van 00.15 tot 06.45 uur zullen op NPO 2 een aantal bijzondere films uit het archief van 'Het Uur van de Wolf' te zien zijn. Het gaat onder meer om Boudewijn de Groot - Kom Nader van Suzanne Raes, De jacht op mijn vader van Gülşah Doğan en Bloot van Paul Cohen.

Jochem Myjer - Nog eentje dan

Climax van de jubileummaand vormt een extra uitzending, prime time op maandagavond 28 september: Jochem Myjer - Nog eentje dan. Regisseur Suzanne Raes maakte deze documentaire speciaal voor het 25-jarig jubileum. Ze volgde kleinkunstenaar Jochem Myjer tijdens het laatste deel van zijn ruim drie jaar durende theatertournee van Adem in, adem uit.

In de jubileummaand is er ook aandacht voor buitenlandse kunstenaars met een indrukwekkende geschiedenis. Op zaterdag 5 september start 'Het Uur van de Wolf' met Ronnie Wood – Somebody up there likes me, over de legendarische gitarist van The Rolling Stones. Op 12 september volgt Jane Fonda, het bekende Hollywood icoon in Jane Fonda: actrice en activist en op 19 september duikt het programma in het verhaal van de Ierse rockers van The Boomtown Rats.

NPO 2 extra

In september zal op NPO 2 extra iedere avond een 'Uur van de Wolf' te zien zijn. Naast de top 15 heeft de redactie nog 15 bijzondere films geselecteerd, waaronder diverse aankopen.

Hetuurvandewolf.nl

Vanaf 1 september is op hetuurvandewolf.nl alles te lezen over de jubileummaand. Je vindt er meer informatie over de aankomende films, bekijkt de top 15 documentaires van de afgelopen 25 jaar, leest er interviews met de makers en meer.