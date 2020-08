'Het Geheim van de Meester' keert terug met nieuw team

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

Het prijswinnende AVROTROS-programma 'Het Geheim van de Meester' keert begin 2021 terug met een nieuw team. Dat maakte de omroep vanavond bekend bij de opening van de speciale 'Het Geheim van de Meester'-tentoonstelling in het Grachtenmuseum in Amsterdam.

Kunstenaar Lisa Wiersma en materiaaldeskundige Thijs Hagendijk versterken het team van oudgedienden Joris Dik en Michel van de Laar in hun zoektocht naar het geheim achter Nederlands grootste meesterwerken.

In 'Het Geheim van de Meester' reconstrueert het vierkoppige team van experts de werken van Nederlands grootste kunstenaars. Hierbij zetten zij alles op alles om precies te doen wat de meester deed om zo dicht mogelijk bij zijn of haar techniek, stijl, belevingswereld en de tijdsgeest te komen. Lisa Wiersma pakt voor het AVROTROS-programma het penseel op en neemt ons mee in haar passie voor schilderen en illustreren. Ze is kunsthistoricus en illustrator en weet als geen ander de geheimen van de grote meesters bloot te leggen. Lisa studeerde kunstgeschiedenis aan de UVA, waar ze ook lesgaf net als op scholen en in musea. Dit jaar rondt zij, aan de Universiteit van Utrecht, haar proefschrift af over de 17e-eeuwse schilder Willem Beurs. Met haar geoefende oog en trefzekere hand zet deze doctor in spe kunstwerken van alle tijden op het doek. Zo neemt het team de uitdaging aan om het Melkmeisje van Vermeer te reconstrueren.

Thijs Hagendijk is gefascineerd door de ambachtelijkheid van oude meesters. Hoe werkten zij, welke materialen gebruikten zij en hoe werden recepten en technieken vastgelegd en doorgegeven? Op dit onderwerp promoveerde hij dit jaar aan de Universiteit van Utrecht, waar hij ook werkzaam is als docent kunstgeschiedenis. Als je daar de kennis opgedaan bij zijn studie scheikunde en zijn ervaringen hierin als middelbare schooldocent bij optelt, dan is Thijs overduidelijk het ideale teamlid om mee te helpen de raadsels rondom de technieken en de materialen van de meesterschilders op te lossen. Hij komt graag achter zijn bureau vandaan om vieze handen te maken. Zo spit hij historische recepten door, voert ze uit, experimenteert, speurt, mengt en wrijft en vindt op die manier sleutels om gezamenlijk te komen tot de best gelijkende reconstructies.

Het nieuwe seizoen van 'Het Geheim van de Meester' is begin 2021 te zien bij AVROTROS op NPO 2. De expositie met daarin de reconstructies uit het programma, is nu te zien in het Grachtenmuseum in Amsterdam.