'Het Beste van... 50 jaar Toppop' op NPO 3

Foto: © AVROTROS 2020

In 'Het Beste van Toppop' neemt AVROTROS een duik in het rijke 'Toppop'-verleden. Het programma kijkt met een groot aantal 'Toppop'-fans waaronder Anita Witzier, Sanne Wallis de Vries, Erik de Zwart en Gerard Joling.

Natuurlijk ontbreken ook presentator Ad Visser en danseres Penney de Jager niet. In deze aflevering zien je de vreemde uitmonstering van de drummer van The Doobey Brothers. Waarom zit hij met een gele helm op in de 'Toppop'-studio?

De George Baker Selection trad maar liefst 35 maal op in 'Toppop'. George Baker is te gast en blikt terug naar zijn hits Una Poloma Blanca en Little Green Bag.

In 'Ad's Choice' kiest presentator Ad Visser zijn favoriete fragmenten en haalt hij herinneringen op uit de 'Toppop'-tijd. Vanavond het geweldige verhaal achter de opnames van de clip van 99 Luftballons van Nena. De enorme explosies laten de nog jonge en naïeve Nena zo schrikken dat ze dreigt de set te verlaten.

De disco mag natuurlijk niet ontbreken in 'Het Beste van Toppop'. Op elke dansvloer wordt de hit 'Rock The Boat' hard meegezongen. We ontdekken wat deze tekst eigenlijk betekent en kijken naar de geweldige clip die met de nieuwste technieken is vormgegeven.

'Het Beste van... 50 jaar Toppop', vanaf woensdag 25 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.