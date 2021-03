'Groomed': aangrijpende documentaire over impact van seksueel misbruik op discovery+

De Nederlandse filmmaker Gwen van de Pas komt deze week met een aangrijpende en uiterst persoonlijke documentaire over haar ervaring met seksueel misbruik.

Gwen werd in haar vroege tienerjaren langdurig misbruikt door een volwassen man binnen haar zwemvereniging.

Twintig jaar later kampt ze nog steeds met de gevolgen en besluit ze op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen waar ze al tijden mee worstelt. Groomed is gemaakt met een team van de beste makers in de Amerikaanse filmindustrie, zoals producent en dubbel Oscar-winnaar Bill Guttentag. Op donderdag 25 maart gaat de documentaire in première op discovery+.

Tijdens haar zoektocht komt Gwen erachter dat ze slachtoffer was van een fenomeen dat grooming heet en veel vaker voorkomt dan men denkt. Bij grooming bouwen volwassenen -vaak uit de directe omgeving- een vertrouwensband op met een kind, waarbij uiteindelijk seksuele grenzen worden overschreden. Om meer te weten te komen over grooming, spreekt ze met andere slachtoffers, experts en therapeuten. Ook heeft Gwen een confronterend interview met een dader van grooming die hiervoor een gevangenisstraf van tien jaar heeft uitgezeten.

Het misbruik vond plaats in het Brabantse dorp waar Gwen opgroeide. Om te beginnen keert ze daarom terug en voert ze openhartige gesprekken met haar vader en broer over wat er destijds gebeurd is. Ook vindt ze op haar oude slaapkamer brieven die de dader haar destijds stuurde. Wat volgt is een zware, emotionele zoektocht, waarbij Gwen heen en weer wordt geslingerd tussen verstand en gevoel. Maar hoe meer ze ontdekt, hoe meer ze overtuigd raakt dat haar dader wel degelijk fout bezig was en veroordeeld moet worden, om zo in elk geval niet nog meer slachtoffers te kunnen maken. Gwen slaagt erin om haar dader te laten arresteren, maar ondanks de aanwezigheid van de brieven wordt de zaak geseponeerd en haar dader vrijgelaten. Met behulp van een privédetective en een DNA-analyse probeert ze voldoende bewijs te verzamelen voor het heropenen van de zaak.

'Groomed 'is afgelopen week in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gelanceerd en met lovende kritieken ontvangen van onder meer The New York Times en The Guardian. Zo schrijft een recensent: ''Groomed' is zo verontrustend en gaat zo diep, iedereen moet hem zien.'

'Groomed' is vanaf 25 maart te zien op discovery+.