Gregory Sedoc geeft met knapste koppen van Nederland antwoord op prangende kijkersvragen

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

Waarom luisteren pubers niet naar hun ouders? Wat is het nut van ongedierte? En waarom is afvallen toch zo moeilijk? In het nieuwe AVROTROS-programma 'Knappe Koppen' geeft Gregory Sedoc met de knapste koppen van Nederland antwoord op prangende vragen van kijkers.

Vanuit de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in het historische Trippenhuis in Amsterdam geven topwetenschappers antwoord in een exclusief privécollege. 'Knappe Koppen' is vanaf woensdag 5 februari om 21.10 uur wekelijks te zien bij AVROTROS op NPO 2.

Gregory Sedoc ontvangt de knappe koppen in de roemrijke Rode Zaal van het Trippenhuis; dé plek waar ook genie en Nobelprijswinnaar Albert Einstein ooit sprak. Sedoc is enthousiast over het nieuwe programma: 'We lopen allemaal wel eens met vragen in ons hoofd, die makkelijk te beantwoorden lijken, maar dat zeker niet zijn. Het is echt uniek dat we samen met de top van de wetenschap deze vragen kunnen beantwoorden.'

