Gerard Dielessen nieuw lid raad van toezicht Omroep MAX

Omroep MAX is verheugd te kunnen melden dat de heer Gerard Dielessen per 1 juni is toegetreden tot de raad van toezicht van Omroep MAX. Zowel de voordrachtscommissie als de ledenraad zijn unaniem tot deze keuze gekomen.

Gerard Dielessen is sinds 2010 algemeen directeur van het Nederlands Olympisch Comité/de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Hij heeft jarenlange ervaring in de publieke mediasector. Zo was hij hoofdredacteur en redacteur bij diverse nieuws- en dagbladen en van 2003-2010 algemeen directeur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Gerard Dielessen: 'Ik kijk er naar uit mij in te mogen zetten voor deze belangrijke omroepvereniging die zijn maatschappelijke rol zo voortvarend en succesvol vormgeeft.'

Jan Slagter, directeur Omroep MAX: 'Met Gerard Dielessen halen we een zeer ervaren bestuurder binnen die niet alleen door zijn kennis en ervaring, maar ook als persoon een relevante bijdrage kan leveren.'

André Kamphuis, voorzitter raad van toezicht: 'Met zijn grote netwerk zowel in de media, de politiek als in het maatschappelijke veld is Dielessen voor MAX een waardevolle toevoeging aan de raad van toezicht. We verheugen ons op de samenwerking.'