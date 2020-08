Frank Evenblij en Erik Dijkstra presenteren 'Bureau Sport In Koers'

De Tour de France gaat bijna van start en daarom presenteren Frank Evenblij en Erik Dijkstra voor BNNVARA elke vrijdag 'Bureau Sport In Koers'.

Vanuit een Amsterdams wielercafé praten ze met oud-toprenners zoals Michael Boogerd en Stef Clement over de allerbelangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. De mannen hebben contact met Frankrijk om de beste Nederlandse renners te spreken én voorspellen wekelijks alle etappewinnaars. 'Bureau Sport In Koers' wordt vanaf 28 augustus iedere vrijdag om 18.30 uur live uitgezonden op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1 en elke zondag om 12.00 uur herhaald op NPO 1 Extra.

Het belooft een razend spannende Tour te worden, want kan Tom Dumoulin de eindzege pakken? En slaagt de organisatie erin om het coronavirus buiten de deur te houden? Het antwoord op deze vragen hoor je in 'Bureau Sport In Koers', dé show voor wielerfans die geen seconde van de Tour willen missen.

Frank Evenblij: 'Echt fantastisch dat we elke week over wielrennen kunnen praten, want het wordt een knotsgekke Tour. Door de pauze vanwege het coronavirus gaan de renners als hongerige wolven de bergen op. Dat gaat zeker voor spektakel zorgen.'

Erik Dijkstra heeft al zijn hoop gevestigd op Dumoulin. 'Dit is misschien wel de eerste keer sinds de Tourzege van Joop Zoetemelk in 1980 dat een Nederlander echt kan winnen. Als het Dumoulin lukt, zitten wij met tranen in onze ogen voor de televisie.'

'Bureau Sport In Koers' is een coproductie van BNNVARA en The Media Brothers.