Frank Dane presenteert 'BEAT ME: The Five Knock-Outs'

538-dj Frank Dane presenteert de nieuwe zangwedstrijd 'BEAT ME: The Five Knock-Outs', waarin de kandidaten niet alleen moeten beschikken over een fantastische stem maar ook over een goede portie inschattingsvermogen.

Wat is hun zangtalent waard? In elke aflevering worden vijf knock-outs, vijf zangduels gezongen in allerlei genres: van volkszangers tegen rockers tot singer-songwriters tegen bands, elke combinatie is mogelijk. Een loting bepaalt welke uitdager als eerste een winnaar van vorige week mag kiezen om tegen te duelleren. Beide kandidaten treden op en een wisselende, driekoppige vakjury én een publieksjury van zeventig man sterk bepalen wie er wint.

Frank Dane: 'Ik vind het een ongelooflijke eer dat ik zo’n grote studioshow als Beat Me mag gaan presenteren. Dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Het belooft een spannende en leuke show te worden met bijzondere talenten, die ook nog eens heel veel geld kunnen verdienen. Zin in!'

Na iedere knock-out staat de winnaar van vorige week voor de keus: stapt hij uit met het bedrag dat hij nu waard is? Of wacht hij de uitslag van de jury af, met de kans dat hij wint en in de volgende aflevering nóg meer geld waard is. Een risico, want bij verlies vertrekt hij met lege handen. Hoe meer knock-outs een kandidaat wint, hoe meer geld er op het spel staat. Na zes knock-outs is dat zelfs 50.000 euro! Wat is wijsheid? Geloven in je eigen talent of op tijd uitstappen?

'BEAT ME: The Five Knock-Outs', vanaf zaterdag 10 juli om 20.30 uur en vanaf 14 augustus om 20.00 uur op SBS6.