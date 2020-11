'Flexe Gasten': nerd of een populaire gast?

Foto: KRO-NCRV - © Annemieke van der Togt 2020

Wat doe je als je al jaren de nerd van de school bent, maar eigenlijk populair wil zijn? Vanaf vrijdag 6 november is de 10-delige KRO-NCRV jeugdserie 'Flexe Gasten' te zien op het YouTube kanaal van NPO Zapp.

Een komische jeugddrama webserie waarin de drie nerds Steef (Jay Pothof), Lucas (Lars Nieuwenhuis) en Oscar (Harvey Elgood) op de eerste dag van het nieuwe schooljaar direct weer het doelwit zijn van allerlei pesterijen en vernederende acties.

Waren ze maar populair, dan zouden de meiden niet met zo'n enorme boog om ze heen lopen en werd hun lunch niet elke dag afgepakt. Maar hoe zouden ze dat ooit kunnen worden? Als de jongens beseffen dat alle populaire jongens iets met sport of met muziek doen, komt Steef op een idee: wat als ze een hiphop groep oprichten? Hij heeft altijd al muziek willen maken en als er iets hot is dan is het hiphop wel. Lucas en Oscar zijn sceptisch, moet je niet cool en muzikaal zijn om hiphop te maken? Al snel beseffen ze dat ze weinig te verliezen hebben. Misschien is dit wel hun enige kans om zonder kleerscheuren de middelbare school door te komen?

De jongens richten een hiphop groep op met de naam Flexe Gasten en schakelen de hulp in van muziekleraar Stanley (Edson Da Graça). In de serie volgen we Steef, Lucas en Oscar op hun weg naar hun zo gehoopte succes! Dat levert een aaneenschakeling van ongemakkelijke gebeurtenissen op; van het eerste optreden dat volledig misgaat en het maken van verkeerde kledingkeuzes, tot opgepakt worden door de politie tijdens het maken van hun videoclip. Toch geven de jongens niet op!

Rapper Bruno Prent (bekend van de jeugdserie 'SpangaS' en 'De Slet van 6 VWO') heeft als schrijver en maker twee tracks gecreëerd voor de Flexe Gasten. Dit heeft hij gedaan op producties van producer Holy Wine. Daarnaast is Bruno ook betrokken geweest bij het schrijven van andere rapteksten in de serie zoals de freestyles en disstracks, en het begeleiden van de drie hoofdrolspelers met hun raps op de set.

Cast

Naast de 'Flexe Gasten' Steef (Jay Pothof), Lucas (Lars Nieuwenhuis) en Oscar (Harvey Elgood) zijn ook te zien; Edson Da Graça (Stanley), Jean Salazar Tavera (Benji), Faye Kimmijser (Nova), Florien Ferdinandus (Cindy), Marissa Britney (Laura, zus van Steef), Tommy van Lent (Tobias) en Lucretia van der Vloot (moeder van Steef en Laura).

'Flexe Gasten' wordt geproduceerd door Pellicola in samenwerking met KRO-NCRV. De regie is in handen van Nick Jongerius en het scenario is geschreven door Brian De Vore en Nick Jongerius.

'Flexe Gasten', vanaf vrijdag 6 november om 15.00 uur op het NPO Zapp YouTube kanaal.