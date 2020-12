Famke Louise, Soundos El Ahmadi, Richard Groenendijk en Philip Freriks in 'Sinterklaasshow'

Foto: BNNVARA - © Estera Marysia 2020

Wekenlang zweet Sinterklaas zich uit de tabberd om iedereen een cadeautje te brengen, ondanks corona en het gure weer. Daarom wordt hij op 5 december, voordat hij weer naar Spanje vertrekt, door Dieuwertje Blok en Hoofdpiet Niels van der Laan zelf in het zonnetje gezet in een spetterende show voor het hele gezin met cadeaus, zijn favoriete spelletjes en wervelende optredens.

Dieuwertje Blok en de Hoofdpiet verrassen de Sint met een daverende pakjesavond in het Spoorwegmuseum in Utrecht, voordat hij wordt uitgezwaaid en op de trein wordt gezet naar Spanje. Dat doen ze samen met hulp-Sinterklazen Soundos El Ahmadi en Richard Groenendijk en met Gluurpiet Frank Evenblij. Kinderen voor Kinderen treedt op en Famke Louise, Philip Freriks, Britt Dekker en Tim den Besten komen op bezoek. Ook minister Ferd Grapperhaus is van de partij!

Sinterklaas kan het niet laten en doet ook tijdens de show zelf zijn best om kinderdromen werkelijkheid te laten worden. Er worden kinderen verrast die door corona een rotjaar hadden.

'Heerlijk avondje voor Sinterklaas' is een coproductie van Binky TV, The Media Brothers en BNNVARA.

'Heerlijk Avondje voor Sinterklaas', zaterdag 5 december om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.