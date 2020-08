Familie Froger laat bijzondere wensen in vervulling gaan in 'Lieve Frogers'

'Lieve Frogers'; dat is vaak de opening van de vele brieven en e-mails die René en Natasja Froger al jaren lang toegestuurd krijgen.

Ze bevatten vaak wensen, waarbij het koppel om hulp gevraagd wordt. Van grote wensen tot kleine, van een gesigneerde foto tot een emotioneel verzoek. Voor René en Natasja is het onmogelijk om aan alle verzoeken te voldoen. Maar, samen kun je meer dan alleen.

Speciaal voor 'Lieve Frogers' slaan René en Natasja de handen ineen met hun kinderen; zoons Danny, Maxim, Didier en dochter Natascha. Samen reizen ze het hele land door om bijzondere wensen in vervulling te laten gaan. Van bijzondere mensen muzikaal in het zonnetje zetten en varkentjes knuffelen tot hulp bij afvallen, van een parachutesprong tot een verkleedpartij, geen wens is te gek en alles komt in 'Lieve Frogers' voorbij.

Uit meer dan 2.000 wensen moeten er, hoe moeilijk ook, keuzes gemaakt worden. Ieder gezinslid kiest een wens die hem of haar het meest aanspreekt en gaat op pad om deze te vervullen. Maar, zoals het een groot gezin betaamt, gebeurt dat natuurlijk niet alleen. De hele familie helpt elkaar om alle wensen te doen uitkomen en, zoals we dat kennen van de familie, gaat dat gepaard met de grootste lol en de nodige zelfspot!

In de eerste aflevering gaat de familie op pad met Anja die een opmerkelijk verzoek heeft: op een tandem door Amsterdam fietsen - achterop bij niemand minder dan Louis van Gaal. Klinkt onmogelijk, maar gelukkig hebben de Frogers hun contacten.

Ook helpt de familie Remy. Zijn moeder is dit jaar overleden aan Corona. Het was haar grote wens om nog een keer met haar man en kinderen een parachutesprong te maken. Die sprong is er helaas nooit van gekomen maar de Frogers helpen Remy met een waardig eerbetoon: een parachutesprong waarbij ook de Frogers de lucht in gaan en de sprong van hun leven ervaren.

De bijzondere titelsong voor 'Lieve Frogers' is door de familie zelf geschreven en ingezongen.

'Lieve Frogers' wordt geproduceerd door Fabiola.

'Lieve Frogers', vanaf 29 augustus elke zaterdag om 22.30 uur bij RTL 4.