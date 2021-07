Exclusieve documentaire skateboardsensatie Sky Brown op discovery+

In de aanloop naar Tokyo 2020 kunnen kijkers vanaf nu exclusief de documentaire 'Reaching the Sky' over skateboardster Sky Brown streamen op discovery+. Vanaf maandag 19 juli is de serie van vijf afleveringen ook te zien op Eurosport.

Sky - momenteel derde op de wereldranglijst - wordt de jongste Britse Olympische zomersporter ooit.

De documentaire toont het leven van de 12-jarige skateboarder. Gedurende 45 minuten zijn nog nooit eerder vertoonde beelden van het gezin, skateboardtrainingen en surfoefeningen te zien. Kijkers krijgen daarmee een unieke inkijk in het leven van de getalenteerde jonge atlete. Daarnaast documenteert het Sky's strijd om weer fit te worden nadat ze levensbedreigende verwondingen opliep bij een trainingsongeval in mei 2020.

Sky spreekt openhartig over haar leven, haar afkomst, het trainingsongeluk en haar ambitie om een Olympische gouden medaille te winnen voor Team GB in de'“women's Park' discipline, die op woensdag 4 augustus plaatsvindt in het Ariake Urban Sports Park. Haar strijdtoneel voor een medaille op het onderdeel skateboarden. Skateboarden is een van de vijf spectaculaire sporten (surfen, sportklimmen, karate en honkbal-mannen-/softbal-vrouwen) die tijdens Tokyo 2020 hun Olympische debuut maken.

In 'Reaching the Sky' komen naast Sky en haar familie, ook bekende namen uit de skateboard- en surfwereld aan het woord, waaronder straatskateboarder Nyjah Huston (nummer één van de wereld) en surfprof Rob Machado. Zij laten hun licht schijnen over de prestaties en het potentieel van Sky, volgens Huston is zijn de toekomst van het skateboarden.

'Road to Tokyo' op discovery+

'Reaching the Sky' is een aanvulling op Discovery's bestaande 'Road to Tokyo' programmering, met onder andere de Head to Head-serie, waarin enkele sterren van weleer worden vergeleken en tegenover elkaar worden gezet. De spannendste verhalen uit de Olympische geschiedenis worden vertoond tijdens de Essential Stories presented by Bridgestone. Maar ook lokale Olympische verhalen zijn te zien, zoals die van de Nederlandse baanwielrenners in Helden van Heerschop. Cabaretier Peter Heerschop gaat in deze documentaire op zoek naar de magie van het Nederlandse team baanwielrennen tijdens hun voorbereiding op Tokyo 2020. Allemaal te zien via discovery+ en op Eurosport.

Discovery's verslag van de Olympische Spelen van Tokio wordt uitgezonden op meerdere platforms, waaronder discovery+, Eurosport en de Eurosport App. Discovery is 'the Streaming Home of the Olympics' in Europa en de enige plek waar kijkers toegang hebben tot elk onmisbaar moment van Tokyo 2020.