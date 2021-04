Ex-bewoners keren tijdens finaleweek terug in het 'Big Brother'-huis

'Big Brother' zou 'Big Brother' niet zijn als er geen verrassingen opduiken tijdens de finaleweek. De finalisten kregen op zondag wel een heel bijzonder paascadeau van 'Big Brother'. Drie oude bewoners waren plots terug...

Bij het ontwaken vond Michel een slapende Thomas in de tuin. Reden genoeg voor Jill om meteen uit haar bed te springen en Thomas warm welkom te heten. Ook de andere bewoners waren zeer tevreden met de plotse comeback van Thomas.



En daar bleef het niet bij. Even later stonden ook Naomi en Matt terug in het huis. Zij gingen allen opnieuw in quarantaine. In de woonkamer vertelden ze honderuit over het leven na 'Big Brother' of hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens 'Big Brother Live'. Michel, Nick, Jill en Liese genieten volop van het onaangekondigde bezoek. Of hier ook een opdracht aan vast hangt, is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk tot wanneer Thomas, Matt en Naomi mogen blijven...

'Big Brother', de finaleweek, iedere werkdag op Play4 én RTL5. Of via de livestram van GoPlay of Videoland.