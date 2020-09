Erik Mouthaan ontmoet uitersten in persoonlijke documentaire op Videoland

Vlak voor de presidentsverkiezingen gaat RTL Nieuws correspondent Erik Mouthaan op een heel persoonlijke reis door de VS om te zien hoe Amerikanen denken over hun land.

Amerika is verdeelder dan ooit. Of het nu gaat over de pandemie, Black Lives Matters, witte extremisten, het klimaat of zelfs fake news. We zien Erik in 'Erik in de Verdeelde Staten' zoals we hem nooit eerder zagen; thema’s die vanuit zijn eigen perspectief worden besproken. Erik laat je binnen in zijn leven, de stropdas gaat af en je leert Erik persoonlijk kennen. De zesdelige documentairereeks is vanaf 29 september wekelijks te zien bij Videoland.

Erik Mouthaan over zijn eerste documentaire: 'Het is een portret geworden van een prachtig land dat met zichzelf in de knoop zit. In de veertien jaar dat ik correspondent ben, heb ik mijn geliefde land zien veranderen. Ik heb de samenleving geprobeerd te peilen en ik ontdekte een totaal verdeeld land. Dat maakt mij soms verdrietig en boos maar tegelijkertijd brengt het ook nieuwe inzichten en hoop.'

In de zesdelige documentairereeks gaat Erik naar een Black Lives Matters protest en ontmoet witte extremisten. Ook bezoekt Erik families die niet meer met elkaar aan de eettafel kunnen zitten vanwege het huidige politieke klimaat. Op een eiland dat wegzakt in de zee hoort Erik dat klimaatverandering een hoax is, maar hij spreekt ook een woedende voormalige generaal die zegt dat zijn land het probleem ontkent. Tijdens zijn tocht in de VS ontmoet Erik mensen die het doelwit zijn van Trumps immigratiepolitie en hij wordt zelfs aangevallen omdat de gemiddelde Trump stemmer hem een lid van het fake news vindt. Tot slot wordt Erik geveld door het coronavirus en dat valt niet mee. Hij ontmoet een verpleegster die haar zieke moeder thuis houdt uit angst dat die zal sterven.

'Erik in de Verdeelde Staten' wordt geproduceerd door Storicam Mediaproducties B.V. en de regie is in handen van Roel Hees. De documentairereeks is vanaf dinsdag 29 september wekelijks bij Videoland te zien. In totaal zijn er zes afleveringen.