Erik Dijkstra presenteert 'Per Seconde Wijzer de Strijd' op NPO 2

Foto: BNNVARA - © Peter den Boef 2020

De laatste uitzendweek van de bekende BNNVARA-kennisquiz 'Per Seconde Wijzer' in het voorjaar van 2021 staat in het teken van een spannende finalestrijd. In de week van maandag 10 tot en met donderdag 13 mei a.s. gaan van iedere categorie de beste speler van het afgelopen seizoen en de beste overall nummer twee van het afgelopen seizoen (najaar 2020 – voorjaar 2021) de strijd met elkaar aan.

Van maandag tot en met woensdag duelleren dagelijks twee kandidaten tegen elkaar. De twee winnaars die hieruit voortkomen, spelen op donderdag 13 mei in de grote eindstrijd tegen elkaar om niet alleen de uiteindelijke winnaar te worden, maar ook om de Kees Driehuis Hoofdprijs de bemachtigen.

De zes spelers in deze finaleweek zijn: Johan van Strien uit Utrecht, Karin Radstaak uit Utrecht, Lies Braakman - Hogenhuis uit Coevorden, Freek Snel uit Diemen, Paul Zieltjens uit Haarlem en Niek Vermue uit Nijmegen. 'Per Seconde Wijzer De Strijd' wijkt inhoudelijk iets af van het reguliere spel, want er zit nu een drukknop-vraag in. De twee kandidaten spelen letterlijk tegen elkaar: wie het snelst op de knop drukt en het goede antwoord geeft, wint de vraag. De spelers krijgen niet alleen vragen uit de categorie die ze zelf hebben gekozen (Sport, Geschiedenis, Wetenschap, Kunst & Cultuur of Tegenwoordige Tijd), maar ook uit de andere categorieën. 'Per Seconde Wijzer De Strijd', gepresenteerd door Erik Dijkstra, is op maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 mei om 19.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.