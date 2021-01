EO start nieuwe traditie: 'De Nationale Nieuwjaarszegen'

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar start de EO met een nieuwe traditie. Vanuit de Haagse Kloosterkerk vraagt Theoloog des Vaderlands Almatine Leene een zegen voor alle Nederlanders. 'De Nationale Nieuwjaarszegen' wordt omlijst door dans, kunst en muziek.

Met 'De Nationale Nieuwjaarszegen' start de EO een nieuwe traditie waarin kunst en Bijbelverhalen op een nieuwe manier aan elkaar verbonden worden.

Theoloog des Vaderlands Almatine Leene: 'Iemand zegenen is mooi om te doen want daarmee zeg je: je staat er niet alleen voor. Om dat in een nationaal moment te doen vind ik heel bijzonder want ik gun iedereen het Goede. We weten niet wat 2021 brengt, maar wel dat God erbij is. Ik hoop mensen te inspireren met een eeuwenoud verhaal over Jakob. Een verhaal dat moed geeft om alles wat op ons afkomt aan te pakken.'

De Dutch Don't Dance Division, onder leiding van Thom Stuart, een koor en orkest onder leiding van Daniel Rouwkema en kunstenares Zwier Cornelissen werken mee aan 'De Nationale Nieuwjaarszegen'.

'De Nieuwjaarszegen' is een samenwerking met de Kloosterkerk Den Haag, maandblad 'Kerk in Den Haag' en de Vermeulen Brauckman Stichting.

'De Nationale Nieuwjaarszegen', zondag 3 januari om 12.00 uur bij de EO op NPO 2.