'EO Metterdaad' helpt Armeense christenen in nood

Deze kerst voert 'EO Metterdaad' actie voor gevluchte christelijke ArmeniŽrs. Ze zijn door oorlogsgeweld uit hun huizen verdreven. Hun situatie is schrijnend.

Veel gezinnen kunnen nooit meer naar huis. 'Juist in deze periode van kerst en nieuwjaar willen we met deze noodhulpactie laten zien, dat we naast onze christelijke broeders en zusters in Armenië staan', aldus Nienke Bakker van 'EO Metterdaad'.

Eind september barstte er opnieuw in alle hevigheid oorlog uit tussen Armenië en Azerbeidzjan, met de kleine bergregio Nagorno-Karabach als inzet. Een stukje Armenië in Azerbeidzjan waar de onafhankelijkheid van wordt betwist. De voornamelijk christelijke Armeniërs die daar wonen, voelen zich bedreigd door Azerbeidzjaan en islamitische bondgenoten. In de jaren negentig werd al een jarenlange oorlog uitgevochten. Die pijn zit diep. Net als de pijn van de Armeense genocide van een eeuw geleden.

Basale levensbehoefte

Hoe schrijnend het verhaal van de gevluchte Armeniërs is, ziet Bert Dokter (directeur van hulporganisatie Mission Possible Nederland) met eigen ogen. Samen met de programmamakers van 'EO Metterdaad' was hij in Armenië om de nood te inventariseren en hoorde de verhalen uit de eerste hand. 'Er werd gebombardeerd met raketten en drones. Een oneerlijk gevecht. Veel mensen hadden alleen hun nachtkleding mee toen ze vluchtten. Er is behoefte aan eerste basale levensbehoeften', geeft Bert aan.

Nooit meer naar huis

'Terwijl onze tv-ploeg opnames maakte werd er een akkoord gesloten tussen de twee landen. Maar toch nam dit weekend de onrust weer toe. De zorgen zijn nog lang niet voorbij', vertelt Nienke Bakker van 'EO Metterdaad'. 'Grote delen van Nagorno-Karabach zijn aan Azerbeidzjan gegeven. Veel gezinnen kunnen nooit meer naar huis. De toekomst is voor hen onzeker. Zij hebben noodhulp en tijdelijke huisvesting nodig, ook wordt er gekeken naar trauma-zorg. Veel vrouwen zijn bang hoe hun mannen terugkomen uit de oorlog. Noodhulp is hard nodig.'

Kerstactie 'EO Metterdaad'

Met de noodhulpactie roept 'EO Metterdaad' op om de Armeense christenen te steunen. Doneren kan via de website van 'EO Metterdaad'. Online voert 'EO Metterdaad' actie met #kerstzonderkogels. De actie loopt van woensdag 16 december tot en met dinsdag 19 januari.

Uitzendingen 'EO Metterdaad'

De uitzendingen in december en januari staan ook in het teken van de situatie van de gevluchte christelijke Armeniërs. Zo ziet de kijker de indringende en persoonlijke verhalen van verschillende vrouwen en families en volgt de kijker Bert Dokter die de hulp inventariseert in deze regio. De uitzendingen zijn te zien op zaterdag 19 en 26 december en op 2, 9 januari en 16 januari om 17.10 uur bij de EO op NPO 2.