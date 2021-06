Emma Wortelboer presenteert 'Dat Snap Je Als Je Ouder Bent'

Wat als je van je ouders geen tattoo mag zetten? Er niemand mag blijven slapen? Of je altijd stipt om 22.00 uur thuis moet zijn, terwijl het feestje dan eigenlijk pas echt begint? In de zesdelige BNNVARA-serie 'Dat Snap Je Als Je Ouder Bent' volgt Emma Wortelboer gezinnen waarbij de ouders en kinderen het maar niet eens kunnen worden over een tiener-ouder kwestie.

Emma gaat bij ze langs en verdiept zich in de standpunten van beiden. Want waarom zou je een tattoo willen zetten? En waarom zou je dit verbieden? Emma neemt ze mee om elkaars wereldbeeld te leren kennen. Zo introduceert Emma moeders in de rap- en gamewereld en neemt ze zonen en dochters mee naar speciale dates, verrassende bootcamps en bijzondere eye-openers. En dat alles met maar één doel; de gezinnen dichter bij elkaar brengen. 'Dat Snap Je Als Je Ouder Bent' is dit najaar te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Emma: 'Het idee voor dit programma ontstond toen ik bij mijn ouders thuis was. Ik had het met mijn vader over werk en we werden overschreeuwd door mijn zusje die het weer eens niet eens was met mijn moeder. Mijn vader wees ernaar en zei: 'Daar moet je een programma over maken'. Nou dat vond ik dus helemaal niet zo'n gek idee. Sterker nog, in de ontwikkelingsfase die volgde heb ik me vaak afgevraagd waarom het nog niet bestond! Het lijkt me namelijk van alle tijden.'

Het programma zoekt nog gezinnen waarvan ouders en tieners het niet eens kunnen worden over een onderwerp. Of dat nu gaat over studie, gamen, kleding, seks of wat dan ook. Ben jij tussen de 14 en 20 jaar, woon je nog thuis en sta je soms lijnrecht tegenover je ouders? Of ben je ouder en heb je een tiener-ouder kwestie met je kind waar jullie niet uitkomen? Meld je dan hier.