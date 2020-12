Emma Wortelboer en Renze Klamer presenteren 'De Nationale 2020 Test'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

2020: het jaar dat we massaal in onze joggingbroek vanuit huis werkten, op geen enkel festival dansten, op vakantie gingen naar gebieden met 'code geel' en niet meer naar de kroeg mochten.

Maar ook het jaar dat Danny Vera 'Bohemian Rapsody' van Queen van de troon stootte, Nikkie de Jager haar coming out beleefde en Gravin Eloise van Oranje dé Instagram-hit werd. In 'De Nationale 2020 Test' testen Emma Wortelboer en Renze Klamer de kennis van het Zoompubliek en bekende Nederlanders aan de hand van 25 vragen. Wat gebeurde er in het nieuws, de politiek, de sport, in de muziek en in de media? Wat staat in ons geheugen gegrift en wat waren we alweer bijna vergeten?

Emma: 'Als er een jaar is dat een test verdient, dan is het wel 2020. Door alle gekkigheid weet je niet meer wat er allemaal nou echt is gebeurd en wat er uit een sciencefictionfilm komt.'

Renze: 'Journalistiek gezien was dit een topjaar. Er waren zo gigantisch veel ontwikkelingen, dat je over elke maand een complete test zou kunnen maken.'

De bekende Nederlanders die de strijd met elkaar aangaan zijn journalist Sander Schimmelpenninck, actrice Katja Schuurman, rapper Akwasi, dragqueen Envy Peru, YouTuber Quinty Misiedjan, D66-fractieleider Rob Jetten en cabaratier Martijn Koning. Wie heeft dit jaar het beste opgelet en wint 'De Nationale 2020 Test'?

De kijker thuis kan live meespelen via de NPO 3-app. Voor het thuispubliek staat er ook iets op het spel: de winnaar krijgt een geweldig 'vanaf-je-bank-vuurwerk-pakket'!

'De Nationale 2020 Test', donderdag 26 december om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.