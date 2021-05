Eerste kwartet van dit seizoen zorgt voor geschokte reacties in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Dat het zevende seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch' wekelijks een stuk pittiger wordt, bleek gisteravond weer tijdens wellicht de heetste aflevering in jaren. Terwijl Sander zijn intrede in de villa maakt en ontdekt dat hij minder welkom is dan hij had gedacht, zorgen Dusty, Keanu, Lesley en Imke samen ervoor dat dit een spannende aflevering wordt om nooit te vergeten.

Terwijl Sander, Shani en Lesley op date zijn, komt Gloria in de villa aan en vertelt de anderen over de komst van de negende single. Terwijl de andere mannen plannen maken om Sander op zeer onaangename wijze welkom te heten in de villa, besluit Keanu wederom om de bedden van Shani en Lesley om te draaien. Als dat maar goed gaat...

De triple-date komt ten einde en Sander is ready to go, vol gas richting de villa! Hier wachten de mannen onder leiding van Danny hem op en confronteren hem met zijn woorden. Ze besluiten dan ook dat onze eigen Tattoo Elvis onder de sterrenhemel mag slapen. Wat een luxe!

Terwijl er meerdere bommen op barsten staan, maken de singles en exen zich klaar voor een goed feestje. Shani kan haar lippen niet op elkaar houden en vertelt Sem over haar geheime kus met Odim. Sander gooit ondertussen nog wat extra olie op het vuur door Jørney op haar kont te slaan, wat absoluut niet gewaardeerd wordt. Ondertussen pakt Dusty, terwijl Sem even weg is, direct weer zijn kans bij Imke. Gelukkig voor Dusty is Sem nog altijd zeer vergevingsgezind en kan hij er een paar uur later toch weer naast (lees: op) kruipen.

Een vreedzame ochtend zit er deze keer niet in voor de bewoners van de villa, want het ontbijt wordt op brute wijze onderbroken door de Tablet of Terror! Shani, Sem en Jørney worden naar het strand gestuurd om de nieuwe ex te verwelkomen. En je weet wat ze zeggen: als de ex van huis is, dansen de singles (lees: Dusty, Keanu, Lesley en Imke) samen in bed!

Gelukkig voor de dames op het strand is het een goede ex die aan komt lopen, namelijk Davey, de ex van Jørney waar zij meer dan vier jaar mee samen is geweest. Het bijkletsen wordt vroegtijdig afgekapt door de Tablet of Terror, die vindt dat er teveel geheimen in de villa zijn en het hoog tijd wordt dat deze boven tafel komen. De EXtra power van Davey is daarom ook dat hij een geheim van de villa te zien krijgt.

Bij het horen van de EXtra power weet iedereen in de villa al hoe laat het is. Zal het eerste kwartet van het seizoen voor heftige ruzies zorgen? Zal Sem Dusty weer kunnen vergeven? Hoe zal de kus van Odim en Shani overkomen op Jørney?

Davey (26)

'Ik ben best wel snel jaloers. Wat van mij is, is van mij.'

Binnen een dag in de zevende hemel, binnen twee dagen samenwonen? Niks is te gek voor de 26-jarige Davey. De ex van Jørney krijgt al vrij snel vlinders in zijn buik van vrouwen met een mooi gezichtje, volle borsten, een lekkere kont en een goed figuur. Deze Brabantse vrouwenverslinder is naar Tenerife gekomen om zijn verleden achter zich te laten en zich vooral te richten op lust. Zal het voor Davey bij seks kunnen blijven of wordt hij bij aankomst binnen een dag verliefd?

