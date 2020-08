Een nieuwe school in 'SpangaS: De Campus'

De zo gevreesde fusie bleek niet tegen te houden, het Spangalis is niet meer. Daarom verhuist de serie 'SpangaS' in seizoen 14 naar De Campus.

Bij een nieuwe school horen ook nieuwe leerlingen, deze hoofdrollen worden de komende tijd bekendgemaakt op de online kanalen van 'SpangaS: De Campus'. Het nieuwe seizoen start maandag 31 augustus om 18.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.

'SpangaS' speelt zich voortaan af op een school van de toekomst, waar de leerlingen ook slapen. Op De Campus ligt naast de gewone lesstof de nadruk op eigen verantwoordelijkheden en initiatief tonen, en op praktische thema’s die je leren om straks op eigen benen te staan. Niet alleen de school verandert, de serie verandert ook mee: Er zit meer avontuur en realisme in de verhalen en in de karakters. Omdat de leerlingen doordeweeks op De Campus slapen, zien we ze veel vaker buiten schooltijd. Dat zorgt ervoor dat er andere onderwerpen aan bod komen dan voorheen.

Nieuwe docenten

Dit seizoen zijn er nieuwe docenten (Hanna van Vliet, Murth Mossel en Roos van Erkel) te zien, een directeur (Cynthia Abma) met een idealistische visie én heeft het schoolterrein een chill café met dito eigenaar Biko (Mamoun Elyounoussi). Als onderdeel van dit nieuwe onderwijs is er ook de schoolpsycholoog (Willie Wartaal) waar iedereen zijn geheimen kwijt kan. Ook meneer Damstra (Steef Hupkes) vond een baantje op De Campus.

'SpangaS: De Campus' online

'SpangaS: De Campus' staat dagelijks via YouTube, Instagram en de website in contact met de fans van het programma. Op het YouTube-kanaal wordt exclusieve content geplaatst, zoals 'SpangaS React', 'SpangaS Bloopers' en 'SpangaS Swaps' waarin de acteurs wisselen van rol wat hilarische beelden oplevert.

In augustus worden alle acteurs van dit nieuwe seizoen bekendgemaakt via de online kanalen van 'SpangaS: De Campus'.

'SpangaS: De Campus', vanaf maandag 31 augustus dagelijks om 18.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.

Website: SpangaS.nl

YouTube: SpangaS

Instagram: @spangas_decampus