Een kaarsje opsteken voor overleden dierbaren in 'Voor wie steek jij een kaarsje op?'

Op maandag 2 november, Allerzielen, staat KRO-NCRV stil bij de mensen die we missen in het programma 'Voor wie steek jij een kaarsje op?'.

Zo bieden we troost in deze bizarre tijd waarin afscheid nemen en samenzijn extra moeilijk is door de coronamaatregelen. Presentatrice Anita Witzier zet namens kijkers drijvende lichtjes op het water om zo de herinnering levend te houden aan dierbaren. Op 2 november om 20.25 uur op NPO 2 herdenken we hen die we missen. Ook is er aandacht voor de dodelijke zomer aan de Nederlandse kust en de levens van Liesbeth List en een jong corona slachtoffer.

Vijf surfers verdronken

De ervaren surfers die in mei om het leven kwamen in Scheveningen hebben een gat geslagen in de surfgemeenschap. Drie van hen waren leden van het Nederlands Surfteam én getrainde lifeguards. Ze werden tijdens een training overvallen door de veranderde stroming, waardoor ze recht op een muur van algenschuim afdreven waar ze in ze stikten. Goede vriend, surfer en nachtburgemeester van Scheveningen, Pat Smith, maakte een lied voor de mannen. Als surfer weet hij dat de zee altijd de baas blijft.

Kapitein geveld door het virus

Cyriel Kramer (42) uit Maastricht stond als stoere kapitein aan het roer van riviercruiseschip de Johann Strauss dat met toeristen de Europese rivieren bevaart. Een baan die hem op het lijf geschreven was. Hij belandde in het ziekenhuis door complicaties na een kleine ingreep. Al verzwakt liep hij daar corona op en overleefde het niet. Zijn verloofde, die achterblijft met twee jonge kinderen, vertelt op het schip hun bijzondere liefdesverhaal.

Suikeroma Jopie

Jopie Schouten (99) uit Ridderkerk bracht meer dan 28 jaar lang suikerklontjes naar de paarden van de bereden politie als ze bij wedstrijden van Feijenoord waren. Ze werd zo niet alleen dikke maatjes met de paarden, maar ook met de politie. Toen ze dit jaar in het verpleeghuis belandde stond er zelfs een paard met ruiter aan haar raam om haar op te beuren. Het werd een laatste groet, want die nacht overleed ze.

Gestorven in het harnas

Berry Huntink (57) uit Drempt had een passie voor wielrennen die hij deelde met zijn zoons. Maar tijdens een toertocht maakte een noodlottige val van de fiets een einde aan zijn leven. Het afscheid was door de coronamaatregelen noodgedwongen klein. Daarom besloot zijn weduwe Sandra samen haar kinderen en met Berry’s vrienden een wielertocht te organiseren om hem te herdenken.

Dit jaar biedt de KRO-NCRV opnieuw de mogelijkheid om online een kaarsje op te steken voor overleden dierbaren via www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl. Bovendien kunnen mensen een naam van een dierbare doorgeven die mogelijk in de uitzending voorbij zal komen. Anita zal een aantal kaarsjes op het water laten met de namen van overledenen.

'Voor wie steek jij een kaarsje op?', maandag 2 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.