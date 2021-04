'Ed Gein: The Real Psycho' te zien op discovery+

Psychopaat en moordenaar Ed Gein stond model voor vele beroemde griezelfilms waaronder 'Psycho' van Alfred Hitchcock en 'Silence of the Lambs 'met Anthony Hopkins.

Ed Gein heeft echt bestaan. In de jaren vijftig schokte hij de wereld toen ontdekt werd dat hij, in zijn huis in het kleine plaatsje Plainfield, de lichamen van verschillende vrouwen bewaarde die hij had verwerkt tot voorwerpen. Zoals bestek gemaakt van de botten, een riem met tepels en zelfs een compleet vrouwenpak aan elkaar genaaid van de huid van verschillende vrouwen. Hij gebruikte daarvoor twee vrouwen die hij zei te hebben vermoord, de andere waren opgegraven op de begraafplaats.

Al decennia gonst het in Plainfield van de merkwaardige paranormale voorvallen, waarvan gedacht wordt dat ze afkomstig zijn van zijn slachtoffers, van Ed Gein en van zijn moeder voor wie Gein een ongezonde obsessie bleek te hebben. Leven hun geesten nog werkelijk voort in de kleine gemeenschap? Paranormale onderzoeker Steve Shippy en het wereldberoemde paranormale medium Cindy Kaza reizen samen af naar Plainfield om op zoek te gaan naar de waarheid. Ze bezoeken voor het eerst in een halve eeuw het terrein van Geins huis dat een jaar na zijn arrestatie afbrandde. Daarnaast ook andere locaties, waaronder de winkel waar een van zijn slachtoffers werd vermoord. Welke boodschappen pikken Steve en Cindy op? Leeft het kwaad nog altijd voort?

'Ed Gein: The Real Psycho', vanaf zondag 11 april te bekijken op discovery+.