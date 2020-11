Drie specials van 'First Dates' met BN'ers in november

Foto: © BNNVARA 2020

Ook BN'ers zijn op zoek naar hun grote liefde; daarvoor blijkt de herfst een goed seizoen. Op 8, 15 en 22 november ontvangen gastheer Sergio en barman Victor vrijgezelle BN'ers in het 'First Dates'-restaurant die op zoek zijn naar de perfecte partner.

Drie speciale uitzendingen op de zondagavond, naast de reguliere afleveringen van 'First Dates'. De 'First Dates Specials' zijn om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

In de 'First Dates Specials' daten BN'ers met niet-bekende singles. In de eerste aflevering leest Gjalt gedichten voor aan presentatrice Irene van der Laar, maar of zij daarvan onder de indruk is? Matcht Meisha beter met Kasper Paalman dan bachelorette Gaby? Frits Huffnagel vertelt over zijn politieke leven en hoopt stiekem dat de jongere Vlaming Stefan zijn prins op het witte paard is. Influencer Jill van Dooren dineert met econoom Mark; ze blijken beide hondenliefhebbers. De gezellige caféganger Sjoerd en de zelfbewuste actrice Jetty Mathurin zijn allebei familiemensen; dat zorgt voor een klik.

In de tweede herfstspecial op 15 november blijken Johan Vlemmix en de Limburgse José in ieder geval een hobby te delen: hij verzamelt poppen en zij beschildert ze. Stefan laat weten goede kookkunsten te hebben: slaat de vonk over tussen hem en actrice Jasmine Sendar? Modeontwerpster Maria Tailor en Deniz vinden elkaar in hun streven naar onafhankelijkheid in hun relatie; toch praten ze al over bruiloften. Thomas Brok is succesvol op het wereldwijde web; wordt hij met de Drentse Sophie ook succesvol in de liefde? Volkszanger Danilo Kuiters zet zijn zangkunsten in bij schoonheidsspecialiste Beaudine; misschien wil zij na deze date wel meer van hem horen.

Zoals altijd krijgen de stellen aan het eind van het diner die ene vraag voorgeschoteld: 'Willen jullie elkaar nog een keer zien?'

'First Dates' tot en met 25 december

De reguliere afleveringen van 'First Dates' zijn elke week van maandag tot en met vrijdag te zien om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 3. Dit zevende seizoen loopt tot 26 december (met een break van 16 november tot 4 december).

'First Dates' is een coproductie van BNNVARA en Warner Bros. Nederland.