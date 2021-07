Drie Britse vrouwen ontsnapten uit beruchte sekte en vertellen hun aangrijpende verhaal

Vanaf zaterdag 21 augustus is de aangrijpende documentaireserie 'Children Of The Cult' te zien op discovery+. Deze nieuwe 5-delige serie vertelt het opmerkelijke verhaal van een van de meest omvangrijke en meest beruchte sektes ter wereld: Children of God.

Dit verhaal wordt verteld aan de hand van de ervaringen van drie Britse vrouwen die uit de sekte wisten te ontsnappen. De serie volgt de opkomst en ondergang van de sekte plus het strafrechtelijke onderzoek dat werd gestart naar de leden van de sekte.

De sekte Children of God kwam voort uit de hippiecultuur van de jaren zestig in Californië, vestigde zijn hoofdkantoor in Londen in 1971 en verspreidde zich naar 130 landen over de hele wereld. Ook in Nederland en België streek deze beweging neer. Oprichter was David Berg, een reizende prediker en zelfbenoemde profeet. Children of God begon als een utopische christelijke gemeenschap die een boodschap van liefde predikte, maar raakte gaandeweg in opspraak door beweringen van seksueel misbruik, kinderhandel en psychologische manipulatie die zorgden voor een kat-en-muisspel van een halve eeuw met onderzoeksinstanties over de hele wereld.

De serie vertelt hoe de drie Britse vrouwen, die in de sekte geboren waren, erin slaagden te ontsnappen. Nu proberen ze de sekte neer te halen door hun verhalen naar buiten te brengen en doen ze een poging om hun misbruikers voor het gerecht te brengen met hulp van de politie. Elke aflevering toont de krachtige getuigenissen van de vrouwen, andere slachtoffers en de rechercheurs. Daarbij zijn opmerkelijke en nooit eerder vertoonde beelden te zien die gebruikt worden in het wereldwijde onderzoek. Dit heeft er al voor gezorgd dat een aantal van de daders is aangeklaagd. Maar worden ze ook daadwerkelijk vervolgd?

'Children Of The Cult' is vanaf zaterdag 21 augustus te zien op discovery+.