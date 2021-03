Dramaserie 'Herres' is online hit: al ruim 1 miljoen views

De PowNed-serie 'Herres' is een online hit. De dramaserie, die wekelijks wordt uitgezonden op het YouTube-kanaal van NPO 3 en npo3.nl, heeft met de eerste drie afleveringen alleen al op YouTube ruim 1 miljoen views gescoord.

Ook stonden de afleveringen wekelijks hoog in de Top 50 Trending Video's. Daarmee is 'Herres' sinds jaar en dag de best gelanceerde serie van NPO 3 YouTube.

Creative producer Maurits Spijkerman (NewBe) is verheugd dat 'Herres', dat een satirische weergave is van het middelbare schoolleven, zo succesvol aanslaat bij het jonge online publiek. 'Aan alles merken we dat de serie nu al naar meer smaakt bij de kijker. Dat komt goed uit, want dit geldt ook voor ons.'

Al vanaf de eerste aflevering kan de serie op veel likes en positieve reacties rekenen van de online kijker. Van 'Ga hier met mijn VMBO-kop toch wel erg hard op. Geniaal gecast dit!' tot 'Maak alsjeblieft meer van dit!' en 'Topserie, langere afleveringen graag!'

In 'Herres' volgen we vier vrienden en scholieren die door de buitenwereld als kansloos worden bestempeld, maar er op hun eigen manier toch het beste van willen maken. Samen proberen ze te chillen, slapend rijk te worden en uit de shit te komen.

'Herres' wordt geproduceerd door NewBe en is elke maandag om 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 en npo3.nl.