Donderdag begint tweede seizoen van 'Jaimie: In The Vaes Lane' op TLC

Foto: © Discovery Benelux 2021

De reality-serie over de meest besproken vrouw in de media in de afgelopen periode keert terug bij discovery+. In dit tweede seizoen blikken we met Jaimie Vaes onder andere terug op de bewogen periode die zij vanaf eind mei meemaakte.

Daarnaast zien we hoe Jaimie samen met haar zoontje Lío de zomer doorbrengt vanaf haar tijdelijke nieuwe woning op Ibiza. En daarmee heeft de serie een andere focus gekregen dan eerder is aangekondigd. 'Had ik verwacht dat het zo zou omslaan? Nee, het is ook echt het laatste wat ik had gewild, alleen dit is wel het leven. Het echte leven', aldus Jaimie.

In de serie volg je uiteraard weer de flamboyante levensstijl van Jaimie. Met haar vrienden Koen Kardashian en Estelle Cruijff aan haar zij. En La Vaes wordt zelf 32 jaar. Een mooie leeftijd voor zelfreflectie. En dat alles op het zonovergoten Ibiza. 'Jaimie: In The Vaes Lane', vanaf donderdag 15 juli te zien op discovery+.