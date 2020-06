'Domino Day' keert in 2020 niet terug

De langverwachte terugkeer van het populaire 'Domino Day' is uitgesteld naar maart 2021. Normaal gezien bracht RTL het event dit jaar terug op het scherm. Het coronavirus besliste echter anders.

Begin februari kondigde Endemol Shine de comeback van 'Domino Day' aan. 'We hebben de smeekbedes en petities gezien en gaan dit jaar het dominorecord van 2009 proberen te verbreken. Dat wordt nog een hele klus, want dat betekent dat er maar liefst meer dan 4,5 miljoen stenen om moeten vallen... Maar blij dat we deze legendarische uitdaging opnieuw aangaan!', klonk het toen.



2009 was het laatste jaar dat SBS de show op het scherm bracht. Nu 11 jaar later nam RTL de show over. Tot de uitbraak van corona er anders over besliste. Maar de fans hoeven niet te panikeren. RTL laat weten dat de show in maart 2021 zeker terugkeert. Uitstel is geen afstel...



