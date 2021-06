Documentaire 'Ferrari 312B' op discovery+

In 1970 ontketende Ferrari's ontwerper Mauro Forghieri een ware revolutie door als eerste een platte motor te plaatsen in zijn nieuwste racewagen. Met deze iconische Ferrari 312B wisten topcoureurs Jacky Ickx en Clay Regazzoni in het eerste seizoen meteen vier Grand Prix-races te winnen.