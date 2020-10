Documentaire 'Bibian Mentel LEEF' nieuw bij Videoland

De 48-jarige voormalige snowboarder Bibian Mentel leeft al 21 jaar met kanker en kreeg maar liefst veertien keer het slechte nieuws dat de kanker weer terug was. Met het gevolg: een been amputatie, vijf longoperaties, drie nekoperaties, vier rugoperaties en 74 bestralingen.

In maart 2019 belandde ze door één van de rugoperaties in een rolstoel. Ondanks alle operaties en bestralingen zitten er nog steeds tal van uitzaaiingen in haar lichaam. Hoewel de situatie zorgwekkend en uitzichtloos lijkt, weigeren Bibian en haar gezin die rotziekte alles te laten bepalen. Documentairemaker Jesse Bleekemolen (22 jaar) volgde Bibian een jaar lang met een zeer intiem portret als resultaat over strijdlust en haar dans met de dood. De documentaire 'Bibian Mentel LEEF' is vanaf woensdag 21 oktober exclusief te zien bij Videoland.

Bibian Mentel: 'In eerste instantie wilde ik de documentaire laten maken als herinnering voor mijn dierbaren, als een memoires. En om mensen te inspireren dat hoe uitzichtloos een situatie soms ook lijkt, er altijd wel een mogelijkheid is om van het leven te blijven genieten. We zijn gestart met filmen rondom de trouwdag van mij en mijn man Edwin in 2019, omdat de artsen voorspelden dat ik onze trouwdag in 2020 niet zou halen. Nu ruim een jaar later kijk ik terug op wederom een heftig jaar vol ups en downs, maar ben ik nog steeds heel blij dat ik mijn leven mag delen met mijn familie, vrienden en alle dierbaren om mij heen. Hoewel ik uit alles positiviteit probeer te halen, geeft deze documentaire ook de moeilijke momenten weer die ook bij mijn ziekte en het leven horen. Maar ik wil vooral mensen laten zien dat je moet genieten zolang het kan.'

Documentairemaker Jesse Bleekemolen: 'Bibian staat bekend om haar 'leef' motivatie, maar achter de lach en positiviteit schuilt ook een vrouw, een moeder en echtgenote die langzaam de strijd tegen de ziekte zal gaan verliezen. Het afgelopen jaar heeft ze wederom flink wat meegemaakt, waarbij de kans heel groot was dat ze dit niet zou overleven. Het maken van de film was daardoor bijzonder. Ik heb daar ook veel diepgaande gesprekken over gevoerd met Bibian, omdat zij echt een document heeft willen maken als herinnering voor al haar dierbaren. Inmiddels hebben we ruim een jaar gefilmd, en het voelt nu als de juiste tijd om dit intieme portret te delen waarin de strijd, kracht en doorzettingsvermogen van Bibian te zien is, maar ook het verhaal achter haar lach.”

'Bibian Mentel LEEF', geproduceerd door Concept Street, is vanaf 21 oktober te zien bij Videoland.