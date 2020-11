Dit zijn de vrouwelijke singles van 'Temptation Island: Love or Leave'

Vanaf donderdag 26 november is exclusief bij Videoland de nieuwe realityreeks 'Temptation Island: Love or Leave' te zien. We laten je nu kennis maken met de vrouwelijke singles op het eiland.

Carre

De 25-jarige Carre is energiek en noemt zichzelf een echte prater. De Amsterdamse actrice hoopt op 'Temptation Island' iemand te ontmoeten waarmee ze echt iets kan opbouwen. Want het vinden van de ware liefde, dat is haar uiteindelijke doel.

Anne

Als er iemand loyaal is, is het de 23-jarige Anne wel. Bij haar is het alles of niets. De in Delft geboren en getogen fotografe is op zoek naar een zelfverzekerde man, die van zichzelf houdt en waar ze lol mee heeft. 'De ideale relatie is als je maatjes bent en elkaar alles kunt vertellen', aldus Anne. In Italië wil ze eerst de mannen leren kennen. Pas nadat de connectie er is kan er geflirt worden.

Roxanne

De 31-jarige Roxanne heeft ontzettend veel zin in het Italiaanse avontuur. Roxanne: 'De nieuwe versie van 'Temptation Island' biedt de kans om echte liefde te vinden.' Deze Rotterdamse horecatijger vindt het inmiddels wel tijd om zich te settelen. Haar droomman mag lekker ouderwets zijn. Ze heeft geen bepaald type, wél moet hij er verzorgd uitzien.

Evie

De ambitieuze 21-jarige Evie omschrijft zichzelf als open, sociaal en gezellig. Deze Rotterdamse kinderverzorgster is een eigen bedrijf gestart in de mode. Ze is vooral op zoek naar een romantische partner waarmee ze kan lachen en hopelijk vindt ze die in Italië.

Rosanne

Het 32-jarige Twentse model weet heel goed wat ze zoekt in een man. Door haar ervaringen uit eerdere relaties, weet ze ook precies wat ze niét zoekt. Ze kan bijvoorbeeld absoluut niet tegen liegen. Vindt Rosanne haar droomman op 'Temptation Island'?

Celine

Eerlijk en recht door zee, dat is deze 21-jarige Brabantse. Deze fashionista uit Veldshoven studeert aan de modeacademie en ondertussen werkt ze als hostess of model. In Italië hoopt ze leuke mensen te ontmoeten. Ze gaat voor een man die zowel mooi is aan de buitenkant als de binnenkant.

Tyra

Een gebroken hart? Dokter Tyra zal je helpen. Deze 20-jarige Alkmaarse studeert momenteel voor verpleegkundige. Geen avontuur is haar te gek en daarom doet ze mee aan 'Temptation Island'. In Italië hoopt ze een man te ontmoeten waar ze mee kan lachen. Iemand die niet gevoelig is, maar wel moeite doet voor haar.

Tahira

De 27-jarige Tahira uit Almere omschrijft zichzelf als 'zelfverzekerd met veel verborgen talenten'. Ze werkt als administratief medewerker voor een grote organisatie. Ze legt gemakkelijk contact en is niet bang om ergens op af te stappen. Ze zoekt een man die qua karakter op haar lijkt, iemand die eerlijk is en haar niet wil veranderen. Vindt ze in Italië de liefde van haar leven?

Sophie

'Wees jezelf'. Deze woorden wil de 20-jarige Sophie graag meenemen in de groep. De Tilburgse sportcoach is lief, zorgzaam en is biseksueel. Ze weet hoe belangrijk het is om jezelf te blijven. Ze biedt dan ook graag een schouder als het nodig is.

Liyah

De 27-jarige Liyah vindt het tijd voor een mooi avontuur. De Rotterdamse werkt als head of retail voor een vooruitstrevend kledingmerk en studeert daarnaast psychologie. Liyah probeert altijd het beste uit anderen te halen en zoekt een partner die dat ook voor haar doet. Italië: here she comes!

Daisy

De 21-jarige Daisy is een Italiaanse uit Groningen, eentje met temperament. De hostess en promotor weet de mannen om haar vinger te winden met haar dansmoves en krachtige blik. Ze valt op sportieve mannen die er verzorgd uitzien. Op 'Temptation Island' hoopt ze haar droomman te ontmoeten.

Mariëlle

De 31-jarige Mariëlle is een eigenzinnige dame. Ze heeft haar zaakjes goed op orde en is ontzettend gedreven en ambitieus. Wat de Amsterdamse onderneemster in een man zoekt? 'Uiterlijk is niet belangrijk voor mij, als hij maar humor heeft.' 'Temptation Island' is voor haar dé manier om een nieuwe liefde te vinden.

'Temptation Island: Love or Leave' wordt geproduceerd door Zodiak Nederland BV en is vanaf donderdag 26 november bij Videoland te zien. In totaal zijn er 14 afleveringen (start met 2 afleveringen, daarna wekelijks 1 aflevering).



