Dit zijn de tien mannen die een gooi doen naar het hart van 'Prince Charming'

Foto: Videoland - © RTL 2020

Vanaf 16 december start de nieuwe romantische datingshow 'Prince Charming' bij Videoland, waar de 29-jarige Marvin, woonachtig in Tegelen, op zoek gaat naar iemand om zijn leven mee te delen.

Ontmoet hier de tien single mannen die in een palazzo op het Italiaanse eiland Sicilië ook hopen de liefde te vinden bij deze ware prins op het witte paard.

Rick

Leeftijd: 28 jaar

Woonplaats: Katwijk

Beroep: eigen onderneming in SEO

Social: @ricky_bosch

Rick doet dagelijks aan yoga, en dat is goed te zien, hij heeft een perfect afgetraind lichaam. Rick vindt vrijheid zo belangrijk dat hij eigen baas is van een succesvol bedrijf, zodat hij overal ter wereld kan werken. Zijn doel is een stabiele relatie, want na een valse start op relatiegebied is hij klaar om zich te richten op de ware liefde. Rick is serieus, gedreven, en zeer waarschijnlijk een erg goede match.

Ferdi

Leeftijd: 28 jaar

Woonplaats: Groningen

Beroep: eigen horecazaak en eventmanager

Social: @ferdipool

Het bestaat echt: Ferdi is easy-going én ambitieus. Op een kalme, doordachte manier heeft hij een mooi bedrijf weten op te bouwen, een prachtig paviljoen aan een meer in Noord-Nederland. Deze eeuwige perfectionist weet zichzelf van tijd tot tijd te belonen met een leuk feestje of een mooie reis. Ferdi is net als Prince Charming een echt familiemens.

Dignum

Leeftijd: 31 jaar

Woonplaats: Utrecht

Beroep: Medewerker overheid – vluchtelingen/ Make up artist

Social: @diggie.friendrijk

Dignum is een goedlachse, boomlange man. Hij heeft een duidelijke eigen wil en een sterk karakter. Hij heeft uitgesproken meningen maar staaft die ook en gaat zelf op onderzoek uit naar dingen die hem interesseren. Humor en creativiteit zijn belangrijk. Hij biedt een potentiële geliefde een dynamische, diepgaande relatie waarin wederzijds vertrouwen een grote rol speelt.

Marnix

Leeftijd: 26 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Departement manager luxe producten in een groot warenhuis

Social: @marnix.verkade

De goedlachse en relativerende Marnix is 26 jaar. Hij had een lastige jeugd en wil laten zien dat hij het zelf wel kon rooien. Zijn vastberadenheid en ondernemerschap hebben hun vruchten afgeworpen. Hij heeft een goede baan in een luxe warenhuis en een rijk sociaal leven. Kan hij misschien bij Prince Charming de familieband vinden die hij nog steeds mist?

Vince

Leeftijd: 24 jaar

Woonplaats: Asten

Beroep: Eigen kliniek

Social: @vincefeijen

De 24-jarige Vince heeft een goedlopend eigen bedrijf in fillers en is wereldwijs door zijn vele (solo-)reizen. Een slimme, sterke, enthousiaste en gevoelige jongeman die in groepen vaak goed ligt door zijn levendige karakter. Is dit de man voor Prince Charming?

Alastair

Leeftijd: 29 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: Investeerder bij een private equity bedrijf

Social: @alastairhenderson

Alastair is vaak sarcastisch, maar ook energiek, inspirerend en een gangmaker die staat voor waar hij in gelooft. Hij heeft een goede baan en is gewend aan een luxe leven vol feesten en modellen, maar hij staat open voor een meer down to earth relatie met een leuke man.

Sezer

Leeftijd: 25 jaar

Woonplaats: Enschede/Amsterdam

Beroep: Steward en rapper

Social: @nvi.zolanski

De gecontroleerd-excentrieke Sezer is een creatief persoon. Hij volgt zijn eigen regels en werkt gefocust aan zijn muzikale carrière. Hij is gewend aan- en gek op- aandacht en lijkt in die zin een odd one out in het geheel, maar vergis je niet: Sezer zoekt een relatie met een stabiele, ambitieuze man die zijn creativiteit alle vrijheid kan geven.

Marcello

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Sittard

Beroep: In between jobs / callcenter

Social: @marcello.idili

Marcello is vrolijk en gek op dansen. Hij heeft op jonge leeftijd veel meegemaakt wat de Limburgse Marcello heeft getekend, maar dit definieert hem niet: hij heeft zijn eigen leven weten op te bouwen en straalt van positiviteit. Hij is op zoek naar een betrouwbare, lieve en zorgzame partner.

Joep

Leeftijd: 28 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: eigenaar evenementenbureau

Social: @joepheijerman

Aan de ene kant een vrolijke practical joker, aan de andere kant een gedreven businessman: Joep heeft het beide in zich. Humor is enorm belangrijk voor hem, het helpt hem het leven niet te serieus te nemen. En dat is soms wel nodig als je een succesvol evenementenbureau leidt. Hij is optimistisch en creatief en ontpopt zich in iedere situatie als een natuurlijke leider. Zijn voorkomen, ambitie en hechte band met zijn familie passen bij het type dat Prince Charming voor ogen heeft.

Mitchell

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Almere

Beroep: Entertainer

Social: @mitch_ryans

Mitchell is een ambitieuze entertainer die lekker veel babbelt en gezellig en zelfverzekerd overkomt. Door eerdere relaties heeft het vertrouwen van Mitchell een knauw gekregen, maar hij staat open voor de liefde. Net zoals voor gezelligheid en feestjes. In een groep is hij de aangewezen entertainer en aanjager. Hij zoekt iemand die dat in hem kan waarderen, maar hem ook tegengas kan bieden. Iemand die zijn eigen leven leidt.

Bekijk www.videoland.nl/nieuws voor de voorstelvideo's van alle mannen.

Over 'Prince Charming'

Tien vrijgezelle mannen wonen met elkaar samen in een prachtige palazzo op het Italiaanse eiland Sicilië, waar ze er alles aan doen om 'Prince Charming' beter te leren kennen. De 'Prince Charming' om wie het allemaal draait is de knappe, zorgzame, en sociale 29-jarige Marvin uit Tegelen. Hij heeft zijn leven al goed op de rit heeft, maar mist nog één ding: iemand om zijn leven mee te delen.

In elke aflevering gaat 'Prince Charming' op groeps- en solodates met de mannen. Aan het eind van elke aflevering stuurt hij minimaal één man met wie hij het minste een klik heeft naar huis tijdens de 'stropdassenceremonie'. Aan de vrijgezellen dus de taak om zich van hun beste kant te laten zien en hopelijk een intieme en romantische relatie met 'Prince Charming' op te bouwen. In de zinderende finale kiest 'Prince Charming' de liefde van zijn leven uit de overgebleven mannen. Wie gaat er met 'Prince Charming' mee naar huis?

'Prince Charming' is gebaseerd op het format 'Finding Prince Charming' van ViacomCBS International Studios en kent al seizoenen in Amerika en Duitsland. 'Prince Charming', in Nederland geproduceerd door ITV Studios, start vanaf woensdag 16 december met een dubbele aflevering en is daarna wekelijks op woensdag exclusief te zien bij Videoland.